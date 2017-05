Baden-Baden (ots) - Sonntag, 11. Juni 2017 (Woche 24)/24.05.2017



10.45 ARD-Themenwoche: "Woran glaubst du?" Die Geschichte des Südwestens Wie wir um den rechten Glauben kämpften Erstsendung: 04.10.2015 in SWR/SR



Auch im Südwesten findet die Reformation Anhänger. Viele jubeln Martin Luther zu, als er 1521 auf dem Reichstag in Worms standhaft bleibt und seine Lehre nicht widerruft. Die Bauern im Südwesten lernen daraus, dass die geltende Ordnung alles andere als gottgegeben ist. Sie leiten aus der Heiligen Schrift die Freiheit und Gleichheit aller Menschen ab und lehnen sich gegen die Obrigkeit auf. Noch können sie ihre Forderungen nicht durchsetzen, aber die Überzeugung, dass man sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und notfalls dafür kämpfen muss, lässt sie nicht mehr los.



Das 16. Jahrhundert ist eine schwierige Zeit für Ritter. Sie verlieren immer mehr an Bedeutung. Götz von Berlichingen, Raubritter mit eiserner Hand, hält sich als "Fehdeunternehmer" über Wasser. Bei Streitigkeiten schlägt er sich auf die Seite einer Partei, unterstützt sie - notfalls mit Waffengewalt - und erhält dafür eine Provision. Dieses Geschäftsmodell verschafft ihm ein gutes Auskommen. Doch als ihn eine Abordnung aufständischer Bauern 1525 für den Aufstand gegen die Obrigkeit gewinnen will, muss Götz von Berlichingen Farbe bekennen.



Joß Fritz ist der Sohn eines Leibeigenen. Die Ausbeutung und Unterdrückung der Landbevölkerung hat er am eigenen Leib erfahren. 1501 sammelt er die Bauern in der Bundschuh-Bewegung. Gemeinsam erheben sie sich gegen die Obrigkeit.



Der Kürschnergeselle Sebastin Lotzer gilt als Verfasser der "12 Artikel" von Memmingen, mit denen die Bauern ihre Forderungen gegenüber der Obrigkeit im Bauernkrieg formulieren. Die "12 Artikel" gelten als die erste Niederschrift von Menschen- und Freiheitsrechten in Europa.



Kaspar Sturm, Reichsherold und heimlicher Unterstützer der Reformation. 1521 ist es die Aufgabe des kaiserlichen Beamten aus Oppenheim, den rebellischen Mönch Martin Luther aus Wittenberg sicher nach Worms zum Verhör vor Kaiser und Kurfürsten zu bringen. Was kaum einer ahnt: Sturm ist ein glühender Anhänger des aufrührerischen Luther.



Der Südwesten der Bundesrepublik hat eine reiche Geschichte, überall finden sich noch heute Zeugnisse seiner wechselvollen Historie. Das multimediale Projekt "Die Geschichte des Südwestens" führt die Zuschauer an diese Schauplätze und erzählt die Erlebnisse bekannter und weniger bekannter Menschen, die in der jeweiligen Zeit gelebt und sie oft auch geprägt haben. Es bietet einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse und historischen Entwicklungen - vom Mittelalter bis in die Neuzeit - in sieben Fernsehfilmen, einem aufwändigen Online-Special und einem Buch. Es will die Menschen im Südwesten für ihre eigene Geschichte interessieren, Wissen vermitteln, Orientierung geben, ihnen helfen, historische Zusammenhänge zu verstehen und mitreden zu können - vielleicht auch ein bisschen stolz zu sein auf "ihre" Heimat, "ihre" Geschichte.



18.15 Ich trage einen großen Namen



Erstsendung: 09.05.2010 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes Folge 418



"Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss." Mit diesen Worten hat die erste große Persönlichkeit, um die es in dieser Sendung geht, ihr eigenes Handeln treffend beschrieben. Albert Schweitzer bezeichnete das Werk des Gesuchten als "freundlichstes Wunder der Nachkriegszeit". Im zweiten Teil geht es um einen Mann, den Emile Zola einmal so beschrieben hat: "Er ist ein Künstler, der sich nur um die Wahrheit kümmert und der nur seinem Gewissen folgt. Er ist weder Dichter noch ein Philosoph, sondern nur ein Schöpfer von Himmel und Erde." Roger Willemsen, Inka Schneider und Fritz Frey sitzen den Nachfahren dieser beiden weltberühmten Männer gegenüber und versuchen, deren Namen möglichst schnell herauszufinden. Die Lotsin Anja Höfer gibt Ratehilfen, wenn sie nicht weiterkommen.



18.15 BW+RP: MENSCH LEUTE Die Aufspürerin Sandies letzter Brief



18.15 Ich trage einen großen Namen



Moderation: Wieland Backes Folge 599



Die erste Berühmtheit stammte aus Mönchengladbach, was vermutlich jedoch kaum jemand weiß. Die zweite Persönlichkeit verbrachte in ihrer Jugend viele Jahre in der Abgeschiedenheit der Sanatorien. Dort nutzte sie diese Zeit, um sich die großen Fragen des Lebens zu stellen. Als Rateteam treten heute an: Fritz Frey, Julia Westlake und Florian Weber. Und Anja Höfer springt als Lotsin ein, wenn die Ratenden dreimal am Ende ihres Lateins sind.



23.30 Gefährliche Medikamente - gepanscht, gestreckt, gefälscht



Die investigative Dokumentation "Gefährliche Medikamente - gepanscht, gestreckt, gefälscht" zeigt anhand von Recherchen realer Fälle und vertiefenden Informationen, wie es um die Medikamentensicherheit in Deutschland bestellt ist. Gestützt auf vertrauliche Dokumente und Ermittlungsakten, auf Aussagen von Whistleblowern, Ermittlern und Experten, entsteht das Bild einer Branche, in der einzelne Unternehmen Tote in Kauf nehmen, um die Rendite zu steigern. Die Dokumentation verfolgt den Weg der Medikamente von der Herstellung zum Patienten und zeigt, wo gepanscht, gestreckt und gefälscht wird. Es werden inzwischen längst nicht nur Lifestyle-Präparate manipuliert, sondern auch lebenserhaltende Medikamente. Weltweit entspricht nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO bei 10% der Medikamente der Inhalt nicht dem Packungsaufdruck, in der EU gehen Experten der WHO von einer Fälschungsrate von bis zu 1% aus. Längst sind "Fakes" zum Systemproblem geworden, mit hoher Dunkelziffer und teilweise überforderten Kontrolleuren.



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 47



In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat. In der heutigen Folge tritt das Team "Musikverein Bettringen"aus Baden-Württemberg gegen das Team "Die Dankbar" aus Baden-Württemberg an. Die Experten in der Sendung sind diesmal: Moderator Dennis Wilms für Wissenschaft und Technik, Weinsommelier Natalie Lumpp für Essen und Trinken und Fußball-Legende Guido Buchwald für Sport und Gesundheit.



