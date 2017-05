Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Absage des Besuchs einer hochrangigen deutschen Parlamentariergruppe durch die Türkei mit deutlichen Worten kritisiert.

Deutschlands Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, könne "sich an so etwas in seiner Amtszeit als Botschafter nicht erinnern, dass ein solcher freundlich und dialogbereit gemeinter Besuch von einer deutschen Parlamentariergruppe so rüde und so schroff abgelehnt wird", sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer in Berlin unter Berufung auf ein Telefonat mit Erdmann. Der Botschafter habe sich zu erinnern gemeint, dass es ähnliche Schwierigkeiten "zu Zeiten der türkischen Militärdiktatur in den 80er Jahren" gegeben habe, erklärte Schäfer.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sprach unterdessen bei einem Aufenthalt in Peking von einem "schwerwiegenden Vorgang". Es handele sich um ein Besuchsverbot für die Vizepräsidentin des Bundestags und weitere Abgeordnete, die gar keinen Besuch von Bundeswehrsoldaten geplant hätten. "Ich bin ganz sicher, dass das morgen im Rahmen des Nato-Gipfels eine Rolle spielen wird", sagte er.

Zuvor hatte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) am Mittwoch in Berlin ein mangelndes Entgegenkommen der türkischen Regierung als Grund für die Absage der seit längerem geplanten Reise der Abgeordneten in die Türkei genannt. Am Dienstag habe die türkische Seite mitgeteilt, dass sie einen Besuch deutscher Politiker in der Türkei derzeit für nicht opportun erachte. Roth hatte eine "politische Provokation gegenüber dem gesamten Deutschen Bundestag" gesehen und von der Bundesregierung "eine sehr klare Haltung gegenüber diesem unakzeptablen Verhalten" gefordert.

