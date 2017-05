Besucher erhalten zweimaligen Zutritt zur weltberühmten Aussichtsplattform des Empire State Building für einen spektakulären Ausblick bei Tag und bei Nacht



New York (ots/PRNewswire) - Das Empire State Building (ESB) gab heute die Verfügbarkeit eines neuen ESB AM/PM-Kombitickets bekannt. Zum ersten Mal können Besucher Tickets am ESB-Ticketschalter oder online kaufen, um den Ausblick oben auf dem berühmtesten Gebäude der Welt am Tag zu genießen und nach 21 Uhr zurückzukehren, um die wunderschön beleuchtete Stadt bei Nacht zu bewundern.



"Unsere Kunden haben uns gesagt, dass sie unseren Ausblick vom Herzen von New York bei Tag und bei Nacht erleben möchten, ohne den kompletten Eintrittspreis zweimal bezahlen zu müssen und ohne ein Tour-Paket kaufen zu müssen, das andere Attraktionen umfasst, die sie nicht besuchen möchten", so Jean-Yves Ghazi, Senior Vice President, Empire State Building Observatory. "Wie so viele Reisende wissen, definiert unser einzigartiger 360-Grad-Freiluft-Ausblick über die Stadt New York City, ob bei Tag oder bei Nacht, und jetzt können sie beides genießen, zu einem Sonderpreis!"



Um weitere Informationen zu erhalten oder ESB AM/PM-Tickets zu kaufen, klicken Sie bitte hier (http://bit.ly/2e4TYlop).



Über das Empire State Building



Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. befindet, erhebt sich 1.454 Fuß (gemessen vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt gewinnen, die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Die robuste Sendetechnik des Wolkenkratzers unterstützt alle großen Fernseh- und UKW-Radiosender im Großraum New York. In einer Umfrage des American Institute of Architects wurde das Empire State Building zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt. Das Empire State Building Observatory zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt und gilt als die größte Touristenattraktion in der Region. Weitere Informationen zum Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.



Über Empire State Realty Trust



Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building, das bekannteste Gebäude der Welt. Das Portfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York im US-Bundesstaat New York umfasst Büro- und Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtmietfläche von 10,1 Millionen Quadratfuß zum Freitag, 31. März 2017. Die 14 Büroimmobilien, wovon sich neun in Manhattan, drei in Fairfield County im US-Bundesstaat Connecticut und zwei weitere in Westchester County im US-Bundesstaat New York befinden, erstrecken sich über eine Mietfläche von 9,4 Millionen Quadratfuß, die Gewerbeimmobilien über etwa 707.000 Quadratfuß.



OTS: Empire State Realty Trust, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111294 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111294.rss2



Pressekontakt: Medienkontakt: Krystle Parram (212) 736-3100 KParram@empirestaterealtytrust.com



Stacey-Ann Hosang (212) 736-3100 SHosang@empirestaterealtytrust.com