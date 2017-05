Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Börsen bleibt es auch am Mittwochnachmittag ruhig. Die Herabstufung der Bonität Chinas durch die Ratingagentur Moody's sowie Abgaben im Automobilsektor führen weiter zu leichtem Abgabedruck an Europas Börsen. Moody's hat die Entscheidung mit der hohen Verschuldung im Reich der Mitte begründet. Der Trend zu höheren Schulden dürfte sich bis auf weiteres fortsetzen. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 3.587 Punkte, für den DAX geht es 0,2 Prozent auf 12.638 Zähler nach unten.

Der Automobilsektor gibt europaweit um 1 Prozent nach. Fiat Chrysler (minus 0,1 Prozent) muss sich wegen der Manipulation von Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen in den USA vor Gericht verantworten. Daimler verlieren 2,3 Prozent. Am Dienstag hatten die Behörden zahlreiche Daimler-Standorte durchsucht wegen strafbarer Werbung im Zusammenhang mit Dieselfahrzeugen, allerdings nicht wegen Verstößen gegen Abgasgesetze. Im Handel ist von einem Imageschaden die Rede.

Übernahmekarussel dreht sich weiter

Der Rohstoffriese Glencore hat bestätigt, an dem US-Getreidehändler Bunge interessiert zu sein. Das Unternehmen aus White Plains im Bundesstaat New York hat allerdings dementiert, mit Glencore zu verhandeln. Spekulationen auf eine Übernahme hatten den Bunge-Kurs am Dienstag an der Wall Street um fast 17 Prozent nach oben schießen lassen, am Mittwoch geht es um 2,5 Prozent nach unten. Glencore steigen 0,3 Prozent.

Linde ziehen um 3,4 Prozent an. Schon nächste Woche soll über den geplanten Zusammenschluss von Linde und dem US-Konkurrenten Praxair im Vorstand und Aufsichtsrat des Münchner Gasekonzerns abgestimmt werden, schreibt die Wirtschaftswoche. "Eine schnelle Entscheidung wäre positiv", sagt ein Händler. Denn zuletzt habe die Unsicherheit über das Zustandekommen der Fusion die Kursentwicklung gebremst.

Die Zahlen von Kingfisher für das erste Quartal kommen an der Börse nicht gut an, die Aktie verliert 6,8 Prozent. Die Analysten von Davy stellen heraus, dass die vergleichbaren Umsätze leicht um 0,6 Prozent zurückgekommen sind. Dies liege vor allem an der schwachen Entwicklung in Frankreich. Während der französische Markt um 1 Prozent schrumpfte, verlor Kingfisher dort 5,5 Prozent.

Vonovia erhöht Gewinnprognose

Die im DAX enthaltene Immobiliengesellschaft Vonovia hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht, nachdem sie die österreichische Conwert Immobilien übernommen hat. Die UBS spricht von soliden Zahlen, verweist allerdings zugleich auf die anspruchsvolle Bewertung. Das Vonovia-Papier steigt um 0,6 Prozent.

Eine ganze Reihe von Unternehmen schüttet am Mittwoch Dividenden aus. Die Kurse von Fraport, Evonik, Hugo Boss, König & Bauer, Pfeiffer Vacuum, SMA Solar und anderen Nebenwerten handeln alle ex Dividende.

Die nach eigenen Angaben bankenunabhängige Research-Gesellschaft Equity hat das Kursziel für die Medigene-Aktie von 13,60 auf 18,50 Euro erhöht. Medigene steigen um 8,3 Prozent auf 11,05 Euro. Für Morphosys geht es um 5,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass der Lizenznehmer Janssen Research & Development ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für den laufenden US-Zulassungsantrag des Hoffnungsträgers Guselkumab beantragt hat.

Rocket Internet legen um 4,6 Prozent zu. Die zu Rocket Internet gehörende Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) ist im ersten Quartal weiter gewachsen und hat den operativen Verlust gesenkt.

An den Devisenmärkten notiert das Euro/Dollar-Paar wenig verändert bei etwa 1,1190. Wer sich am Abend vom Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 3. Mai Neuigkeiten erhofft, wird nach Einschätzung der Commerzbank enttäuscht werden. Der Großteil der Markteilnehmer rechne nach wie vor mit einem Schritt im Juni, auch wenn sich jüngst einige FOMC-Mitglieder schon wieder vorsichtiger angehört hätten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.587,40 -0,21 -7,63 9,02 Stoxx-50 3.238,53 0,04 1,44 7,57 DAX 12.638,47 -0,16 -20,68 10,08 MDAX 25.039,55 0,09 21,46 12,85 TecDAX 2.246,83 0,46 10,26 24,02 SDAX 11.033,20 0,54 59,55 15,90 FTSE 7.508,95 0,32 23,66 5,13 CAC 5.338,91 -0,17 -9,25 9,80 Bund-Future 160,92 0,20 0,12 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.39 Uhr Di, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1191 +0,10% 1,1180 1,1233 +6,4% EUR/JPY 125,16 +0,05% 125,10 124,82 +1,8% EUR/CHF 1,0923 +0,12% 1,0910 1,0912 +2,0% EUR/GBP 0,8638 +0,24% 0,8617 1,1586 +1,3% USD/JPY 111,86 -0,03% 111,89 111,14 -4,3% GBP/USD 1,2959 -0,13% 1,2976 1,3014 +5,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,53 51,47 +0,1% 0,06 -9,2% Brent/ICE 54,25 54,15 +0,2% 0,10 -7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,90 1.251,10 +0,2% +2,80 +8,9% Silber (Spot) 17,09 17,07 +0,1% +0,02 +7,3% Platin (Spot) 945,40 945,00 +0,0% +0,40 +4,6% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,4% -0,01 +2,7% ===

