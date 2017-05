Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sonntag, 28. Mai 2017, 20.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Satire ist Unterhaltung mit Nebenwirkungen. Das weiß kaum jemand besser als Kabarettist Sebastian Pufpaff, der Anarchist im Anzug, Charmeur mit Schnauze und Unterhaltungskünstler mit Haltung. "Pufpaffs Happy Hour" aus der Berliner Kulturbrauerei bietet am Sonntagabend, 28. Mai 2017, 20.15 Uhr, in 3sat, Kabarett und Comedy, Musik und Poetry Slam.



Sebastian Pufpaff hat Mitstreiter des Bühnensports geladen: Florian Schroeder, der endlich und ein für alle Mal erklärt, wer Schuld ist. Woran? An allem! Die Lösung für sämtliche Probleme der Welt liefert er gleich mit.



Für feinen Humor und gehobenen Unfug sorgen außerdem: Doro Breuer, die sich fragt, wann Vitamine eigentlich in Drogeriemärkte ausgelagert wurden, und die sich als leidenschaftliche Anwältin der Aprikose gibt. Hennes Bender, der darüber nachdenkt, was Donald Trump, Martin Schulz und Berliner Blumenverkäufer gemeinsam haben, und die dabei Opfer von Herrn Benders Wortspitzen werden. Der junge Poetry Slammer Nektarios Vlachopoulos erzählt den möglicherweise längsten Witz der Welt. Außerdem ist der selbsternannte Weltstar Roy Sanders, "King of Superparty", zu Gast und bringt seine Ein-Mann-Band Bert "Bert" Kortheim mit.



