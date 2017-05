Münster (ots) - Die Strategie- und Managementberatung zeb, fokussiert auf Unternehmen der europäischen Financial-Services-Industrie, hat ihre Position unter den Top-Beratungshäusern in Deutschland auch im Jahr 2016 bestätigt. Sowohl im aktuellen Lünendonk-Ranking als auch im Ende April veröffentlichten Ranking des Wirtschaftsmagazins "brand eins" belegte die Unternehmensgruppe mit Headquarters in Münster erneut Spitzenplätze und bleibt damit nach Umsatz und Beratungsqualität wie in den letzten Jahren Deutschlands führende Spezialberatung im Bereich Financial Services.



Prof. Dr. Stefan Kirmße, Managing Director von zeb: "Wachstum ist für zeb niemals Selbstzweck, sondern das Ergebnis von nachhaltigen, auf tiefer fachlicher Kompetenz, Vertrauen und aktiver Wertschätzung beruhenden Kundenbeziehungen. Als strategischer Vordenker und Insider einer Branche, die sich dramatisch wandelt, erarbeiten wir mit unseren Kunden und Partnern Zukunftsperspektiven, die sich langfristig rechnen. Mein besonderer Dank gilt unseren Teams. Ihre Spitzenleistungen haben erneut Benchmarks gesetzt, die wir in diesem Jahr weiter ausbauen werden."



Die Unternehmensgruppe zeb ist an 17 Standorten in 13 Ländern tätig und bietet maßgeschneiderte und flexible Beratungskompetenz über die gesamte Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistern - von der Strategie über die Restrukturierung, den Vertrieb bis hin zur Unternehmenssteuerung, dem Human Capital und der IT. Mit nahezu 1.000 Mitarbeitern und über 192 Millionen Euro Umsatz in 2016 ist zeb inzwischen die Nr. 1 der Strategie- und Managementberatungen für Banken, Sparkassen, Versicherer und andere Finanzdienstleister in Europa.



