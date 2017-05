Frankfurt - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,1190 US-Dollar und damit nur geringfügig mehr als am Morgen. Die Kursschwankungen im Tagesverlauf fielen gering aus.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro am Mittwoch stabil. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Mittwoch-Nachmittag 1,0916 CHF und damit so gleich viel wie am Morgen. Der US-Dollar gab zum Franken etwas nach. Er geht am späten Mittwoch-Nachmittag bei 0,9753 CHF um.

Starke Impulse blieben zur Wochenmitte aus. Auch eine Rede von EZB-Präsident Mario Draghi konnte dem Devisenhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...