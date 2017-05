Die Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,1190 US-Dollar und damit nur geringfügig mehr als am Morgen. Die Kursschwankungen im Tagesverlauf fielen gering aus. Auch gegenüber dem Schweizer Franken hielt sich der Euro am Mittwoch stabil. Die Gemeinschaftswährung kostet am späten Mittwoch-Nachmittag 1,0916 CHF ...

