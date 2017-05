Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die unendlichen Weiten des Alls reizen die Menschheit seit jeher, doch noch nie waren sie uns so nah: In den letzten Jahrzehnten hat sich unser Wissen über das Universum vervielfacht. Immer neue kosmische Phänomene warten darauf, von Hochleistungsteleskopen und Raumsonden entdeckt und erkundet zu werden.



Wie kam das Leben auf die Erde? Welche physikalischen Kräfte wirken im Inneren eines Schwarzen Lochs? Und was macht unsere Weltmeere so einzigartig im Sonnensystem? Die Doku-Reihe "Das Universum" beantwortet ab dem 4. Juli diese und andere spannende Fragen, taucht in die heiße Atmosphäre der Venus ein, besucht Zwergplaneten und zeigt, wie gigantische Magnetfelder unser irdisches Leben zugleich bedrohen und ermöglichen. Mithilfe aufwendiger Animationen und der Expertise renommierter Astronomen und Physiker bringt die Doku-Reihe in sechs Episoden Licht ins Dunkel des Universums. Der Blick in die entfernten Winkel des Kosmos lohnt sich!



"Das Universum" ab 4. Juli immer dienstags ab 23.05 Uhr in Doppelfolge als Free-TV-Premieren auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 7 Tage lang in der N24-Mediathek: www.welt.de/mediathek



Alle Sendetermine im Überblick: "Das Universum - Am Rande des Sonnensystems" am 4. Juli 2017, 23.05 Uhr "Das Universum - Geheimnisvolle Venus" am 4. Juli 2017, 00.05 Uhr "Das Universum - Der Ursprung des Lebens" am 11. Juli 2017, 23.05 Uhr "Das Universum - Magnetfelder" am 11. Juli 2017, 00.05 Uhr "Das Universum - Geheimnisse auf dem Mond" am 18. Juli 2017, 23.05 Uhr "Das Universum - Die Ozeane" am 18. Juli 2017, 00.05 Uhr



OTS: N24 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13399 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13399.rss2



Pressekontakt: Daniela Lange N24 Programmkommunikation Telefon: +49 30 2090 4625 E-Mail: daniela.lange@weltn24.de Instagram & Twitter: @N24 N24-Presselounge: www.presse.n24.com