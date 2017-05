Studio Babelsberg AG schließt Geschäftsjahr 2016 mit leichtem Gewinn ab

Die Studio Babelsberg Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn in Höhe von 1,6 Mio. Euro vor Steuern (Vorjahr: Gewinn 5,2 Mio. Euro). Der Gesamtumsatz sank gegenüber 2015 von 117,7 Mio. Euro auf 72,1 Mio. Euro. Die Gesamtleistung des Konzerns reduzierte sich von 124,6 Mio. Euro auf 68,2 Mio. Euro.

Das im Vergleich zum Vorjahr schlechtere Konzernergebnis spiegelt die unbefriedigende Auftragssituation im ersten Halbjahr 2016 wider. Erst im Laufe des zweiten Halbjahres hat sich die Auslastung der Studios und der einzelnen Geschäftsbereiche verbessert. Die Studio Babelsberg AG war über ihre Tochtergesellschaften für die Vorbereitung und Umsetzung der Dreharbeiten von den Filmproduktionen Mute (Regie: Duncan Jones), Radegund (Regie: Terrence Malick) und der ersten Staffel der US-Fernsehserie Berlin Station verantwortlich. Studio Babelsberg ist bei diesen genannten Projekten Koproduzent.

Darüber hinaus haben die Produktionen Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (Regie: Dennis Gansel), Return to Montauk (Regie: Volker Schlöndorff), Submergence (Regie: Wim Wenders), Vier gegen die Bank (Regie: Wolfgang Petersen) sowie die Fernsehserien Sense8 und Babylon Berlin Dreharbeiten in den Studios und/oder Außenkulissen durchgeführt. Für die US-Produktionen Spider-Man: Homecoming (Regie: Jon Watts) und Atomic Blonde (Arbeitstitel: The Coldest City) (Regie: David Leitch) war die Tochterfirma Studio Babelsberg Motion Pictures GmbH für die Umsetzung der Dreharbeiten an Originalmotiven verantwortlich. Aufgrund der reibungslosen Abwicklung der Projekte konnte sich Studio Babelsberg abermals als verlässlicher und professioneller Produktionsdienstleister für die deutschen und internationalen Filmemacher beweisen.

Eine Kerninvestition mit Baukosten in Höhe von über 8 Mio. Euro war die Errichtung der neuen Außenkulisse 'Metropolitan Backlot/Neue Berliner Straße'. Diese wurde Ende Mai 2016 in Anwesenheit von Prof. Monika Grütters MdB (Staatsministerin für Kultur und Medien), Albrecht Gerber (Minister für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg) und Jann Jakobs (Oberbürgermeister von Potsdam) eröffnet. Die Außenkulisse wurde auf einem über 15.000 m² großen Gelände unmittelbar angrenzend an die Filmstudios mit vier Straßenzügen in unterschiedlichen Architekturstilen von der Tochterfirma Art Department Studio Babelsberg GmbH von Dezember 2015 bis Mai 2016 gebaut. Die 'Neue Berliner Straße' zählt damit zu den größten und modernsten Außenkulissen Europas.

Der Studio Babelsberg Konzern weist zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2016 ein Eigenkapital in Höhe von 30,5 Mio. Euro aus. Die Eigenkapitalquote liegt im Konzern bei 64 Prozent, auf AG-Ebene bei 73 Prozent.

Aufgrund der getätigten Investitionen und der größtenteils noch unsicheren Auftragslage für das laufende Jahr stimmte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 26. April 2017 dem Vorschlag des Vorstands zu, der Hauptversammlung den Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2016 vorzuschlagen.

Die Hauptversammlung der Studio Babelsberg AG findet am Donnerstag, den 6. Juli 2017 um 10 Uhr im fx.Center Babelsberg, August-Bebel-Str. 26-53, 14482 Potsdam statt. Der Geschäftsbericht 2016 steht im Internet unter www.studiobabelsberg.com/ir zur Ansicht und zum Download zur Verfügung.

