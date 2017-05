Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.



Donnerstag, 25. Mai



Aachen: Verleihung des Internationalen Karlspreises an Timothy Garton Ash



In Würdigung seines herausragenden wissenschaftlichen und publizistischen Werkes ehrt das Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen den Historiker Prof. Timothy Garton Ash. Zeit: 11 Uhr, Ort: Krönungssaal Rathaus Aachen. Weitere Infos und die ausführliche Begründung für die Verleihung des Preises finden Sie hier http://www.karlspreis.de/de/aktuelles/karlspreis-2017.



Brüssel: EU-Spitzentreffen mit den Präsidenten der USA, der Türkei und Frankreichs



EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden sich erstmals mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump treffen. Das Gespräch wird voraussichtlich am Vormittag im Europa-Gebäude stattfinden. Livebilder vom Treffen wird es auf dieser Website http://video.consilium.europa.eu geben. Im Anschluss daran werden sich Tusk und Juncker mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Weitere Informationen zu den Spitzentreffen erhalten Sie bei der Pressestelle des Rats (Tel: +32 (0)2 281 9000, Email: press.centre@consilium.europa.eu). Um 14.45 Uhr empfängt EU-Kommissionspräsident Juncker schließlich im Kommissionsgebäude Berlaymont den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron.



Freitag, 26. Mai



Taormina: G7-Gipfel (bis 27.5.)



Im Mittelpunkt des G7-Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs in Italien werden die Themen Weltwirtschaft, Außenpolitik, Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen sowie ökologische Nachhaltigkeit stehen. Als Vertreter der EU nehmen der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, und der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, an dem Gipfeltreffen teil. Vor Beginn des Gipfels ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Tusk und Juncker geplant. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/ysiy8



Montag, 29. Mai



Berlin: Diskussionsveranstaltung zur Außen- und Sicherheitspolitik



Die Deutsche Atlantische Gesellschaft und die Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin laden zu einer Diskussion zum Thema "Die Zukunft der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU - Europa am Wendepunkt?" ein. Die Veranstaltung dreht sich um Fragen rund um die zukünftige sicherheitspolitische Rolle Europas im transatlantischen Verbund. Es diskutieren Botschafter Michael Flügger, Deutscher Vertreter im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee der EU, Sylvia Hartleif, Leiterin Außenpolitik des European Political Strategy Centres (EPSC) der EU-Kommission sowie Rainer Arnold, MdB, Mitglied im Verteidigungsausschuss. Die Begrüßung erfolgt durch Generalleutnant a.D. Jürgen Bornemann, Generaldirektor des Internationalen Militärstabes der NATO (2010 - 2013) und Mitglied des Vorstands der Deutschen Atlantischen Gesellschaft sowie Richard Nikolaus Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland. Weitere Informationen unter http://ots.de/lOyFe



Köln: EU-Workshop für Journalisten zur inneren und äußeren Sicherheit



Welche Schritte unternehmen Deutschland und die EU, um die innere und äußere Sicherheit in der EU zu stärken? Wie funktioniert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von regionalen Polizei- und Zollbehörden? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt des Medienworkshops "Ein Europa, das mich beschützt - in der EU, in Deutschland und in NRW". Gesprächspartner sind unter anderem Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, sowie Jochen Pöttgen, Leiter, und Sandra Fiene, Presse und Kommunikation, Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn. Veranstalter des Workshops ist das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in Kooperation mit dem Europe Direct Informationszentrum Köln. Uhrzeit: 9 bis 16.15 Uhr. Veranstaltungsort: VHS-Studienhaus am Neumarkt, Cäcilienstraße 35. Programm und Anmeldung hier: http://bit.ly/2qh7zYS.



Brüssel: Ratstreffen der Minister für Wettbewerbsfähigkeit (bis 30. Mai)



Heute werden die Minister über die Reform des Systems der Typgenehmigung und der Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen sprechen. Ebenso wird der Rat über zwei Gesetzgebungsvorschläge zum Dienstleistungspaket diskutieren. Zudem erfolgt der regelmäßige Check-up der Wettbewerbsfähigkeit, bei dem die Minister den Zustand der Realwirtschaft prüfen. Weitere Beratungen werden zur Strategie für einen digitalen Binnenmarkt, zur künftigen EU-Strategie für die Industriepolitik sowie zu Unternehmensübertragungen stattfinden. Am Dienstag steht die Weltraumstrategie für Europa auf der Agenda sowie die Verschlankung der Überwachungs- und Berichterstattungsstrukturen im Bereich Forschung und Innovation. Außerdem erfolgt ein Gedankenaustausch über die wirtschaftlichen Beweggründe der öffentlichen Finanzierung von Forschung und Innovation. Die Tagesordnung kann hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2017/05/29-30/ eingesehen werden.



Mittwoch, 31. Mai



Berlin: Vortrag "Europa im Nord-Süd-Konflikt: Muss die Währungsunion um jeden Preis erhalten bleiben?"



Acht Jahre nach dem Beginn der "Großen Rezession" ist die Eurozone tief gespalten zwischen Ländern, welche die Krise erfolgreich überwunden haben, und solchen, die nach wie vor mit deren katastrophalen Folgen kämpfen. Prof. Dr. Fritz W. Scharpf, Direktor em. Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln, stellt dazu seine jüngsten Analysen vor und sucht Lösungsansätze. Anschließend gibt es eine Diskussion mit Matthias Krupa, DIE ZEIT, Europaredakteur. Zeit: 19 Uhr, Ort: WissenschaftsForum Berlin, Markgrafenstr. 37. Weitere Informationen und Anmeldung hier http://ots.de/9uNYr.



Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung



Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/ymTI7 abgerufen werden.



Brüssel: Miniplenum des Europäischen Parlaments



Im Parlament geht es heute um das Thema Resilienz als strategische Priorität des auswärtigen Handelns der EU sowie um die Einführung befristeter autonomer Handelsmaßnahmen für die Ukraine. In einer gemeinsamen Aussprache zum Digitalen Europa stehen die Digitalisierung der europäischen Industrie sowie das Thema "Internetanbindung für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Zusammenhalt: Europäische Gigabit-Gesellschaft und 5G" auf der Agenda. Weiterhin wird es einen Bericht zum Stand der Fischbestände und der sozioökonomischen Lage der Fischerei im Mittelmeerraum geben. Kommission bzw. Rat geben zudem Erklärungen zum Paket zur Mobilität, zum neuen Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik sowie zur Bekämpfung von Antisemitismus ab. Die Tagesordnung kann hier http://ots.de/rUYQT eingesehen werden.



Brüssel: Präsentation des OLAF-Reports für 2016



Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung OLAF legt seinen Jahresbericht für 2016 vor. OLAF-Generaldirektor Giovanni Kessler wird um 10 Uhr die Ergebnisse und wichtigsten Aktivitäten der Behörde erläutern. Dabei wird er unter anderem zu betrügerischen Aktivitäten bei öffentlichen Auftragsvergaben und einem zunehmenden Trend zu Offshore-Konten Stellung nehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier https://europa.eu/newsroom/events/presentation-olaf-report-2016_de.



Donnerstag, 01. Juni



Berlin: Kommissionspräsident Juncker und EU-Kommissar Oettinger beim WDR Europaforum



Das 20. Internationale WDR Europaforum greift erneut Themen der europäischen Zukunftsdebatte auf. Im Mittelpunkt der eintägige Konferenz steht Europas Zukunft: Welches Europa wollen wir, wie soll es aussehen und wie weit wollen wir als Union gemeinsam gehen? EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird an einer Diskussion zum Thema "Europas Zukunft - Ideen und Szenarien wie die Krise überwunden werden kann" teilnehmen. Das Thema "EU-Austritt Großbritanniens und die finanziellen Folgen - Szenarien für den EU-Haushalt" wird mit Haushaltskommissar Günther Oettinger diskutiert. Weitere Informationen zum Programm des Europaforums finden Sie hier https://registration.europa-forum.wdr.de/programm/.



Brüssel: EU-China-Gipfel (bis 2.6.)



EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen sich mit dem chinesischen Premierminister Li Keqiang zum 19. bilateralen EU-China-Gipfel. Es ist ein Livestreaming im Internet geplant unter http://tvnewsroom.consilium.europa.eu. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/6Fjay.



Brüssel: Miniplenum des Europäischen Parlaments



Die Parlamentarier beraten heute über den Vorschlag zur einheitlichen Visagestaltung sowie über den Schutz schutzbedürftiger Erwachsener. Die Kommission wird eine Erklärung zur Gefahr des politischen Missbrauchs der Medien in der Tschechischen Republik abgeben. Auf die Aussprachen zu den Themen Europäischer Gigabit-Gesellschaft und 5G, Einführung befristeter autonomer Handelsmaßnahmen für die Ukraine, Digitalisierung der europäischen Industrie sowie zum Mehrjahresrahmen für die EU-Agentur für Grundrechte folgen heute die Abstimmungen. Eine Abstimmung erfolgt ebenso in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Informationen zur Tagesordnung können hier http://ots.de/j5wEr eingesehen werden.



Freitag, 02. Juni



Berlin: EP Berichterstatter im Dialog mit Martin Häusling zur EU-Ökoverordnung



Martin Häusling (Bündnis 90/Die Grünen), Berichterstatter im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) und damit Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments, wird in Berlin die Ergebnisse der Trilog-Verhandlungen von Europäischem Parlament, Rat und Europäischer Kommission zur EU-Ökoverordnung vorstellen. "EP Berichterstatter im Dialog" ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des Informationsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland und des Netzwerks EBD. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der Europäischen Bewegung Deutschland http://ots.de/Rnekq und des Informationsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland http://ots.de/IvGww.



Berlin: IEP-Mittagsgespräch mit Reimer Böge



Das Institut für Europäische Politik (IEP) lädt zum Mittagsgespräch mit Reimer Böge, Mitglied des Europäischen Parlaments, ein. Herr Böge wird zum Thema "Eine Fiskalkapazität für den Euroraum?" sprechen. Vorab wird Frank Piplat, Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments, ein Grußwort halten. Die Veranstaltung findet von 12.30 bis 13.45 Uhr (ab 12.00 Uhr Imbiss) im Europäischen Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter http://iep-berlin.de/blog/forum/mig-mit-reimer-boege/.



