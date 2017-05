FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,04 Prozent auf 160,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,40 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Daten vom US-Immobilienmarkt fielen gemischt aus.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will bei einem möglichen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik weiterhin zuerst die Anleihekäufe beenden. In einer Währungsunion mit mehreren Mitgliedsstaaten würden Anleihekäufe mehr Nebenwirkungen erzeugen als alle anderen Instrumente, sagte EZB-Präsident Mario Draghi in Madrid. Er dämpfte damit Spekulationen, dass die Notenbank angesichts der starken Konjunktur doch früher als erwartet die Zinsen anheben könnte.

Im Blick der Anleger steht auch das am Abend erwartete Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Beobachter dürften nach Hinweisen für die künftige Zinspolitik suchen. Die Experten der Commerzbank dämpften aber die Erwartungen an das Protokoll. "Wer sich heute Abend von den FOMC-Minutes vom 3. Mai Neuigkeiten erhofft, wird auch enttäuscht werden." Bereits in der Mitteilung zur letzten Zinssitzung hätten Hinweise zum Timing zukünftiger Zinsschritte gefehlt./jsl/jkr/he

