FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz guter Konjunkturdaten aus Deutschland hat der Dax am Mittwoch etwas schwächer geschlossen. Mit einem kleinen Abschlag von 0,13 Prozent und 12 642,87 Punkte knüpfte er nahtlos an seine zuletzt eher lustlose Entwicklung an, obwohl der GfK-Konsumklimaindex überraschend gestiegen war. Eine neuer Angriff auf den jüngst erreichten Rekordstand bei 12 841 Punkten lässt damit weiter auf sich warten.

Gefühlt habe sich der Leitindex bereits in ein langes Wochenende verabschiedet, kommentierte Marktbeobachter Jens Klatt die Entwicklung am Tag vor Christi Himmelfahrt - auch wenn am Donnerstag in Frankfurt regulär gehandelt wird. Anleger warteten dabei auch gespannt auf das später veröffentlichte Protokoll zur letzten Fed-Sitzung, von dem sie sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Währungshüter erhoffen.

Die Nebenwerte entwickelten sich allerdings besser: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,25 Prozent auf 25 080,76 Punkte zu. Die Technologiewerte im TecDax kletterten um 0,87 Prozent nach oben und erreichten mit 2256,09 Zählern erneut den höchsten Stand seit 2011. Der Kleinwerte-Index SDax stieg auf einen Rekord bei 11 039 Punkten. Letztlich ging er 0,56 Prozent höher bei 11 034,77 Punkten aus dem Handel./tih/he

