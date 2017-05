Mainz (ots) -



Freitag, 26. Mai 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Anna Fischer, Schauspielerin



Ärger mit der Waschanlage - Was tun bei Schäden am Auto? Konkurrenz zum Grill - Outdoor-Ofen vom Handwerksprofi Mehr Gelassenheit im Alltag - Eine Bestseller-Autorin gibt Tipps







Freitag, 26. Mai 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Braunsbach - ein Jahr nach der Flut



Braunsbach wird im Mai 2016 von einer Flutkatastrophe überrascht. Dabei wird der Ortskern völlig zerstört. Der Film begleitet die Menschen beim Wiederaufbau ihrer Häuser und auch ihres Lebens. Nach der Flutnacht stehen viele Braunsbacher vor dem Nichts. Wohnhäuser und Geschäfte in der Hauptstraße sind überflutet oder einsturzgefährdet. Nach dem Schrecken beginnen die Aufräumarbeiten, die Auseinandersetzung mit den Versicherungen und ein Leben im Provisorium. Bernd Baumann sitzt im Rollstuhl. In der Nacht der Flut ist er allein in seinem Haus und weiß sich nicht zu helfen. Das Wasser steht ihm buchstäblich bis zum Hals, und er denkt: "Jetzt erlebst du, wie du jämmerlich ertrinkst." In letzter Minute holt ihn ein Nachbar aus dem Haus und rettet ihm so das Leben. Nach einem Krankenhausaufenthalt lebt er lange in einem Hotel, denn sein eigenes Haus ist unbewohnbar. Zum Jahrestag der Flut im Mai möchte er wieder dort einziehen, denn auch, wenn die Erinnerung an die Schreckensnacht noch unter der Haut sitzt, findet er, dass die Braunsbacher ihren Ort wiederbeleben müssen. Die Geschichte von Bernd Baumann ist nur eine von vielen, die der Film über ein Jahr begleitet.







Freitag, 26. Mai 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg



Evangelischer Kirchentag vereint viele Gläubige - Religiöse und politische Standpunkte G7-Treffen in Taormina/Italien - Mehr Sicherheit für die Bürger NATO-Treffen in Brüssel - Bündnis eröffnet neues Hauptquartier Leben mit Multipler Sklerose - Linda Weber meistert ihr Leben







Freitag, 26. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Medienpreis für Barack Obama - Prominente Gala in Baden-Baden Neues Projekt von Wolfgang Joop - Der Designer in Düsseldorf Filmfestival in Cannes - Die große amfAR-Gala







Freitag, 26. Mai 2017, 22.15 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Gäste: Elif, Popsängerin, Neues Album "Doppelleben" Wolfgang Kohlhaase, Thema: Das perfekte Drehbuch



Die Angst vor dem Terror in Cannes - Realität holt Fatih Akins Film ein "In Zeiten des abnehmenden Lichts" - Der Bestseller auf der Kino-Leinwand Martin-Luther-Universität umbenennen? - Politische Korrektheit als Dogma Moskaus "Puschkin-Museum" in Gotha - Museumsdialog trotz Eiszeit Tim Krohns Ausverkauf der Gefühle - Das literarische Erfolgsmodell







