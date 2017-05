Der Projektierer hat sein außereuropäisches Geschäft in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert und will verstärkt in Lateinamerika und Südostasien agieren. In Europa plant das Unternehmen den Bau einer 16-Megawatt-Photovoltaik-Anlage in den Niederlanden.Im vergangenen Geschäftsjahr hatte der Projektierer Goldbeck Solar sein internationales Geschäft neu aufgestellt und die Solarnet GmbH gegründet. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens ist seit dem 1. April für das außereuropäische Geschäft zuständig. Die Ausgründung habe knapp zehn Prozent der Mitarbeiter übernommen und werde einen Fokus auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...