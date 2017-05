Die vorsichtige Jahresplanung der DZ Bank wird nach dem Ende des ersten Quartals bestätigt. Im Vergleich zum Vorjahr blieb unterm Strich deutlich weniger. Die Gründe dafür sind laut Bankchef Kirsch vielfältig.

Die genossenschaftliche DZ Bank hält nach einem durchwachsenen ersten Quartal an ihrer vorsichtigen Planung für das Gesamtjahr 2017 fest. Mit 466 Millionen Euro lag das Konzernergebnis vor Steuern in den ersten drei Monaten unter dem Vorjahreswert von 559 Millionen Euro, wie DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Frankfurter Instituts in Düsseldorf ausführte. Das sei jedoch oberhalb ...

