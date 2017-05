US-Präsident Trump ist ein großer Fan des Motorradherstellers Harley-Davidson. Die amerikanische Ikone will nun ein neues Werk bauen - in Thailand. US-Gewerkschafter reagieren empört.

Donald Trump ist ein bekennender Fan der Kult-Motorradschmiede Harley-Davidson - doch ausgerechnet die vom US-Präsidenten als Inbegriff von "Made in America" gepriesene Firma will nun eine Fabrik im Ausland errichten. "Wir erweitern unsere Präsenz im asiatisch-pazifischen Markt, indem wir ein Werk in Thailand bauen", bestätigte das Unternehmen am Mittwoch.

Die "New York Times" berichtete indes über heftige Kritik an der Entscheidung. ...

