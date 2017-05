Mainz (ots) - Woche 26/17 Donnerstag, 29.06.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.15 Volksvertreter Social Factual mit Jo Schück Gast: Paul Ziemiak, CDU Deutschland 2017



23.00 Volksvertreter Social Factual mit Jo Schück Gast: Silke Launert, CSU Deutschland 2017



(Bitte streichen: Titel folgt)



Woche 27/17 Montag, 03.07.



Bitte Programmänderung beachten:



1.40 Volksvertreter Social Factual mit Jo Schück Gast: Paul Ziemiak, CDU (vom 29.6.2017)



2.25 Volksvertreter Social Factual mit Jo Schück Gast: Silke Launert, CSU (vom 29.6.2017)



3.10 Terra X Fantastische Phänomene 1. Welt in Bewegung Film von Stephen Cooter und Matthew Dyas (vom 20.5.2017) 3.55 Terra X Fantastische Phänomene 2. Bausteine des Lebens Film von Stephen Cooter und Matthew Dyas (vom 20.5.2017)



4.40 Frag den Lesch Unglaublich aber wahr? (vom 9.1.2012)







5.00 Terra X Eisige Welten 1. Von Pol zu Pol (vom 20.12.2011)



5.45 Terra X -6.30 Eisige Welten 2. Aufbruch ins Leben (vom 3.1.2012)



(Die Sendung "Schulz & Böhmermann" entfällt; "Fastzination Erde - mit Dirk Steffens" wurde auf Dienstag, 04.07.2017 verschoben.)



Dienstag, 04.07.



Bitte Programmänderung beachten:



6.30 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Australien - eine unendliche Geschichte (Text u. weitere Angaben s. 3.7.2017)



("Expedition in die Wüste - Johann Ludwig Burckhardt" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen.)



Donnerstag, 06.07.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.15 Volksvertreter Social Factual mit Jo Schück Gast: Tim Renner, SPD Deutschland 2017



(Bitte streichen: Titel folgt)



