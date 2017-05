LBC Tanks Terminals wird eine Telefonkonferenz zur Erörterung seiner Finanzergebnisse für das am 31. März 2017 beendete dritte Quartal des Geschäftsjahres 2017 abhalten. Dies hat das Unternehmen heute bekannt gegeben.

Die Ergebnisse werden heute, am Mittwoch, dem 24. Mai 2017 veröffentlicht. Die Telefonkonferenz für alle Investoren findet am Dienstag, dem 6. Juni 2017 um 16.00 Uhr MEZ (10.00 Uhr Eastern Standard Time) statt.

Einzelheiten zur Konferenz und Kopien der Finanzaufstellungen werden auf der Intralinks-Website zum Abruf bereitgestellt.

Inhaber von 2023 fälligen Senior Notes von LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V. wenden sich bitte an investors@lbctt.com, um Zugriff auf Intralinks zu erhalten.

LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals ist einer der größten unabhängigen Betreiber von Lagerterminals für Flüssigmassengut und das zweitgrößte unabhängige chemische Lagerhaltungsunternehmen gemessen an globalen Lagerkapazitäten. LBC verwaltet derzeit ein beträchtliches Netz von Hafenterminals mit einer Lagerkapazität von insgesamt ca. 3,0 Millionen m3 an bedeutenden Standorten in den USA, in China und an der europäischen Küste.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170524005952/de/

Contacts:

LBC Belgium Holding NV

Steven Pauwels: 0032 15 28 73 10

s-pauwels@lbctt.com