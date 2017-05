Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut etwas nachgegeben. Die Märkte bewegen sich in diesen Tagen eher seitwärts, lautete ein Kommentar am Markt. Händler sprachen vor dem Feiertag am Donnerstag von einem eher lustlosen Handel zur Wochenmitte, was sich hierzulande auch am Volumen zeigte. Die Herabstufung Chinas durch die Ratingagentur Moody's sorgte indes für keine grosse Überraschung und die Marktreaktion fiel milde aus.

In einem insgesamt eher nachrichtenarmen Umfeld warteten die meisten Marktteilnehmer auf das für nach Börsenschluss anstehende Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, von dem sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik der amerikanischen Währungshüter erhoffen. Zuvor, am Nachmittag, sprach noch Mario Draghi an einem Anlass in Madrid. Der EZB-Chef sieht offenbar derzeit keinen Grund für Änderungen an der Strategie für die Eurozone: Die EZB will bei einem möglichen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik weiterhin zuerst die Anleihekäufe beenden.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,29% tiefer bei 9'035,09 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,24% auf 1'425,00 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,20% auf 10'268,81. Von den 30 wichtigsten Titeln gingen 15 im Minus aus dem Handel, 13 im Plus und zwei unverändert.

Grösste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...