(Im dritten Satz muss es heißen: "Der 42-Jährige löst Norbert Heinen ab (falsch: an)." Außerdem wurde im letzten Satz klargestellt, dass er dieses Jahr die Vertriebsverantwortung (und nicht die Gesamtverantwortung) bei den Versicherungen übernimmt. 2018 rückt er auf.)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Versicherungszweig des Finanzkonzerns Wüstenrot & Württembergische baut den Vorstand um: Im Laufe des Jahres 2018 soll Thomas Bischof neuer Vorstandsvorsitzender der beiden Assekuranzen werden, wie der Finanzkonzern am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Der 42-Jährige löst Norbert Heinen ab. Der Betriebswirt Bischof leitet aktuell die Konzernentwicklung des Rückversicherers Munich Re . Bevor er an die Vorstandsspitze rückt, soll er zum 1. Juli dieses Jahres die Vertriebsverantwortung bei den Versicherungstochtergesellschaften des Finanzkonzerns übernehmen. /ols/DP/she

