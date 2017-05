Straubing (ots) - So richtig es ist, den Schutz von Großveranstaltungen wie dem Kirchentag nochmals zu überprüfen - an der grundsätzlichen Gefährdungslage hat sich nichts geändert. Das Terror-Risiko ist hoch. Es gilt, auf der Hut zu sein. In Berlin sind am Mittwoch vier Islamisten festgenommen worden. Fast täglich schlagen die Anti-Terror-Fahnder irgendwo in der Republik zu. Der Rechtsstaat hat gegen die Extremisten aufgerüstet. Eindeutig zu wenig wird aber noch getan, um den Islamischen Staat finanziell auszutrocknen.



