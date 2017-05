Brand Embassy, Anbieter bahnbrechender Technologie für digitalen Kundenservice, hat Marco Bottaro, ehemals Führungskraft bei Skype, zum Head of Product berufen. Er wird dafür zuständig sein, den Produktfahrplan umzusetzen und die Bedürfnisse der Nutzer von Brand Embassy in mehr als 30 Ländern rund um den Globus mit den technischen und geschäftlichen Erfordernissen in Einklang zu bringen.

Marco Bottaro leitet ein Team aus Entwicklern, Designern und UX-Spezialisten im Entwicklungszentrum von Brand Embassy in Prag in der Tschechischen Republik. Er ist für die Produktstrategie von Brand Embassy verantwortlich, welche die Integration von KI-Technologien, modernen Live-Chat-Funktionen und tiefere, nahtlose Integrationen mit großen CRM-Anbietern und Anbietern älterer Contact-Centers mithilfe einer Plattformisierung des Produkts umfasst.

"Verbraucher erwarten heute jederzeit und ortsunabhängig eine kontextbezogenere, persönlichere Interaktion von Marken, Anbieter von Altsystemen haben jedoch Schwierigkeiten, angemessen auf die steigende Nachfrage der Kunden auf digitalen Kanälen zu reagieren", sagte Marco Bottaro, Head of Product bei Brand Embassy. "Brand Embassy ist für Unternehmen entwickelt worden, bei denen das Volumen auf digitalen Kanälen immer weiter zunimmt. Wir helfen Unternehmen, Kunden durch den digitalen Kundenservice skaliert zu akquirieren, zu halten und den Kundenstamm auszubauen."

Brand Embassy fährt zudem mit dem Ausbau seiner weltweiten Vertriebskompetenzen fort und zielt auf einen direkten und indirekten Vertrieb ab, insbesondere auf den Schlüsselmärkten Nordamerikas und Lateinamerikas.

"Brand Embassy hat sich grundsätzlich dazu entschlossen, in naher Zukunft den direkten und indirekten Vertrieb zu nutzen. Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass Garrison Macri, Gründer von GTM Advising (und derzeit Investor bei Brand Embassy), unsere Strategie rund um globale Partnerschaften ausbauen und anführen wird", sagte Vit Horky, Mitbegründer und CEO bei Brand Embassy.

"Brand Embassy verfügt über eine hervorragende Lösung für den sich rasch weiterentwickelnden digitalen Kundenservice", so Garrison Macri. "Die digitale Kundenbindung ist einer der am schnellsten wachsenden Technologiesegmente. Mein Kernziel ist es, ein weltweites Konsortium aus unabhängigen Agenten und Channel-Partner-Unternehmen aufzubauen und zu leiten, die ihren Schwerunkt auf digitale Medien legen, um in drei Jahren mehr als 50 des Umsatzes von Brand Embassy zu erwirtschaften. Alle entsprechenden Partner sind eingeladen, an unserem Wachstum teilzuhaben."

