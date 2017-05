Von Nicole Hong

NEW YORK (Dow Jones)--Die französische Großbank BNP Paribas hat sich im Streit um Manipulationen am Devisenmarkt gegen eine hohe Strafe mit den US-Behörden geeinigt. Die Bank zahlt 350 Millionen US-Dollar und gibt die Vorwürfe der New Yorker Bankenaufsicht zu. Diese lauteten, dass BNP-Devisenhändler im Zeitraum von 2007 bis 2013 an der Manipulation von Wechselkursen beteiligt waren.

Das Versagen der Kontrollmechanismen bei BNP habe dieses Verhalten der Händler ermöglicht, teilte das New York Department of Financial Services mit. Damit habe die Bank gegen New Yorker Gesetze verstoßen.

BNP Paribas bedaure die Vorfälle zutiefst, teilte die Bank mit. Mittlerweile seien neue Kontrollmechanismen etabliert worden.

