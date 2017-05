Kepler Cheuvreux senkt Deutsche Telekom auf 'Hold' - Ziel 19 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Deutschen Telekom angesichts der Drillisch-Übernahme durch United Internet von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 18 auf 19 Euro angehoben. Durch den Zusammenschluss entstehe ein vierter starker Anbieter am deutschen Mobilfunkmarkt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Kurzfristig dürfte sich dies zwar positiv auswirken, auf längere Sicht dürfte der Wettbewerb aber zunehmen.

Equinet senkt Allianz auf 'Accumulate' - Ziel hoch auf 185 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Allianz nach Zahlen von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 175 auf 185 Euro angehoben. Der Versicherer habe ein gutes erstes Quartal hinter sich und beim operativen Gewinn deutlich besser abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Mittwoch. Das höhere Kursziel resultiere in erster Linie aus einer gestiegenen Bewertung der Vergleichsgruppe. Das aktuelle Kurspotenzial reiche derzeit aber nicht mehr für eine "Buy"-Empfehlung, so Häßler.

DZ Bank senkt Beiersdorf auf 'Halten' - Fairer Wert 100 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Beiersdorf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 100 Euro belassen. Er sehe derzeit keinen Spielraum für eine Anhebung seiner Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie des Konsumgüterherstellers notiere zudem nahe des von ihm errechneten fairen Wertes.

Morgan Stanley senkt Hella auf 'Equal-weight' - Ziel 41 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hella nach der zuletzt guten Kursentwicklung von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Das Kursziel hob Analystin Victoria Greer in einer Studie vom Mittwoch aber von 35 auf 41 Euro an. Kurzfristig gebe es lohnendere Investments, schrieb die Expertin. Das höhere Kursziel begründete sie mit der von 2017 auf 2018 verlagerten Bewertungsbasis, der gestiegenen Branchenbewertung sowie einem Aufschlag für das attraktive Produktportfolio des Autozulieferers.

Equinet senkt KWS Saat auf 'Neutral' - Ziel 346 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat KWS Saat angesichts der in diesem Jahr bislang starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Aktie des Saatgutherstellers habe sein unverändertes Kursziel von 346 Euro erreicht, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer Studie vom Mittwoch.

JPMorgan startet Zooplus mit 'Overweight' - Ziel 230 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Zooplus mit "Overweight" und einem Kursziel von 230 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Internethändler für Heimtierbedarf operiere in einem fragmentierten Markt mit geringer Online-Durchdringung, schrieb Analyst Borja Olcese in einer Studie vom Mittwoch. Damit könne Zooplus das herkömmliche Angebot eventuell vollständig verdrängen. Olcese strich zudem die geringen Investitionen, das hohe Wachstum und den Liquiditätszufluss positiv hervor.

Oddo Seydler hebt Ziel für Commerzbank auf 8,60 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 7,30 auf 8,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Prognosen für 2017 habe er gekürzt, jene für 2018 aber deutlich erhöht, schrieb Analyst Jean Sassus in einer Studie vom Mittwoch. Er verwies dabei unter anderem auf positive Anzeichen im Bereich der Schiffsfinanzierungen. Um mit der Aktie der zweitgrößten deutschen Bank auf eine Wende beim Zinszyklus zu spekulieren, sei es noch zu früh.

NordLB hebt Ziel für Eon auf 9,20 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Eon nach Zahlen zum ersten Quartal von 8,50 auf 9,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern sei wie erwartet mit einer rückläufigen Entwicklung ins Jahr gestartet, habe aber die Jahresziele 2017 bestätigt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Mittwoch. Nach der erfolgreichen Abspaltung von Uniper sowie der Einigung im Atomstreit hätten sich die Perspektiven für Eon deutlich verbessert.

Independent Research hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis (FFO 1) habe im Rahmen seiner Erwartung gelegen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Dividenden- und FFO-Prognosen für 2017 und 2018, sieht aufgrund der aktuell recht hohen Bewertung aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial.

JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Post auf 34,75 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post DHL von 32,50 auf 34,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grund für das neue Ziel sei der stärkere Kapitalzufluss (Free Cashflow), schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Mittwoch. Anleger sollten ihre Positionen aber nur bei größeren Kursrückschlägen aufstocken.

