EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat an den US-Präsidenten Donald Trump appelliert, die enge Partnerschaft zwischen Europa und den USA auch künftig fortzusetzen: "Die USA sind ein sehr wichtiger Partner. Es ist von großer Bedeutung, dass wir weiterhin eng miteinander zusammenarbeiten", sagte er der "Welt" vor seinem Zusammentreffen mit Trump am Donnerstagmorgen in Brüssel.

Europa erhoffe sich "positive Signale" von dem Treffen mit Trump, so Tajani. "Europa und die USA teilen viele gemeinsame Interessen, etwa die Schaffung von Arbeitsplätzen. Hier können wir eine gemeinsame Arbeitsgrundlage finden", sagte der italienische Politiker. Nach Angaben von Tajani werden die EU-Vertreter bei ihren Beratungen mit dem US-Präsidenten insbesondere die verbesserte Zusammenarbeit der Europäer in Verteidigungsfragen betonen: "Wir werden dem amerikanischen Präsidenten zeigen, dass Europa seine Verantwortung für die Sicherheit des Kontinents übernimmt", sagte Tajani.

Trump wird am Donnerstag in Brüssel mit EU-Spitzenpolitikern zusammentreffen. Neben Tajani sprechen mit ihm EU-Gipfelpräsident Donald Tusk, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.