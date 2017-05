Von Ese Erheriene

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten stehen die Börsenampeln am Donnerstag durchweg auf grün. Angetrieben werden sie von Konjunkturoptimismus und guten Vorgaben aus den USA. Dort hatten die Kurse im späten Geschäft nochmal etwas angezogen, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Markt tendenziell als etwas taubenhafter als erwartet aufgenommen wurde. Es wäre "bald angemessen", die Zinsen einmal mehr zu erhöhen, ging aus dem Protokoll hervor. Der zuletzt an den Märkten weitgehend schon eingepreiste Termin im Juni wurde damit zumindest nicht stärker betont.

In Korea geht die Rekordjagd weiter, nachdem die koreanische Notenbank ihre Zinsen bereits das zehnte Mal in Folge unverändert gelassen hat. Und das nachdem zuletzt bereits Konjunkturoptimismus am Aktienmarkt herrschte und Unternehmensergebnisse zusätzlich für Zuversicht sorgten. Der Kospi zieht um weitere 0,8 Prozent an, das Indexschwergewicht Samsung steigt um 0,6 Prozent.

In Japan geht es für den Nikkei-Index um ein halbes Prozent nach oben auf 19.834 Punkte, in Schanghai und in Hongkong legen die Indizes ähnlich stark zu. In Tokio tut selbst der zum Dollar anziehende Yen der guten Stimmung keinen Abbruch. Nach dem Fed-Protokoll war der Dollar auf breiter Front etwas unter Druck geraten. Er kostet aktuell nur noch 111,61 Yen, vor der Bekanntgabe der "Minutes" hatte er bei knapp 112 gelegen. Der Euro ist von knapp 1,1190 auf 1,1240 Dollar gestiegen.

Die Fed-Minutes seien "nicht viel anders als erwartet" ausgefallen, sagt Yujiro Goto, Devisenexperte bei Nomura. Daten der CMEGroup zufolge lag am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juni zuletzt bei gut 83 Prozent, verglichen mit 78,5 am Mittwoch.

Abstufung von Hongkong belastet nicht

Dass einen Tag nach China auch Hongkong von der Ratingagentur Moody's eine schlechtere Bonitätsnote erhalten hat, bewegt die Gemüter kaum. Schon am Vortag hatte die etwas schlechtere Bewertung Chinas an den Aktienmärkten eher wenig Resonanz gefunden. Marktexperten zufolge, weil sie inhaltlich nichts enthielt, was nicht schon bekannt gewesen sei. Zudem habe Peking bereits Maßnahmen gegen eine weiter steigende Verschuldung eingeleitet. Moody's erhöhte wie im Falle Chinas zugleich den Ausblick für Hongkong auf stabil von negativ.

Unter den Einzelwerten ziehen Samsonite in Hongkong um 6,5 Prozent an nach gut ausgefallenen Erstquartalszahlen. Analysten heben die weiter steigenden Margen des Kofferherstellers hervor. Man Wah verteuern sich sogar um fast 12 Prozent, ebenfalls gestützt von gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem antizipiere der Markt anziehende Preise bei dem Möbelhersteller.

Weiter erholt liegen die jüngst schwer gebeutelten Aktien von Noble Group im Markt. Diesmal geht es um 11,7 Prozent voran. Das Papier des Handelshauses hatte zuletzt massiv unter Liquiditätssorgen gelitten.

Ölpreise steigen wieder

Mit den Ölpreisen geht es am mit Spannung erwarteten Tag der Opec-Sitzung in Wien nach einem Rücksetzer im US-Geschäft wieder aufwärts. Hierbei dürfte auch der etwas schwächere Dollar eine stützende Rolle spielen, weil er das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt. Marktbeobachter rechnen damit, dass die Opec-Länder der von Russland und Saudi-Arabien vorgeschlagenen Verlängerung der Förderdrosselung um neun Monate zustimmen werden. Brentöl kostet aktuell 54,39 Dollar, 0,8 Prozent mehr als in den USA.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.776,20 +0,12% +1,35% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.834,57 +0,46% +3,77% 08:00 Kospi (Seoul) 2.337,75 +0,88% +15,36% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.075,98 +0,39% -0,89% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.576,83 +0,58% +15,51% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.240,94 +0,30% +12,50% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.782,08 +0,63% +8,55% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:28 % YTD EUR/USD 1,1243 +0,3% 1,1214 1,1177 +6,9% EUR/JPY 125,47 +0,3% 125,12 125,14 +2,1% EUR/GBP 0,8659 +0,1% 0,8648 0,8612 +1,6% GBP/USD 1,2985 +0,1% 1,2968 1,2978 +5,2% USD/JPY 111,59 +0,0% 111,57 111,94 -4,5% USD/KRW 1117,35 -0,2% 1119,40 1126,40 -7,5% USD/CNY 6,8899 -0,0% 6,8899 6,8900 -0,8% USD/CNH 6,8660 -0,2% 6,8771 6,8805 -1,6% USD/HKD 7,7892 +0,0% 7,7885 7,7895 +0,5% AUD/USD 0,7507 +0,1% 0,7500 0,7459 +4,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,75 51,36 +0,8% 0,39 -8,8% Brent/ICE 54,38 53,96 +0,8% 0,42 -7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,17 1.258,20 +0,1% +0,97 +9,4% Silber (Spot) 17,20 17,23 -0,2% -0,03 +8,0% Platin (Spot) 948,30 949,50 -0,1% -1,20 +5,0% Kupfer-Future 2,58 2,58 0% 0 +2,6%

