The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0776897885 EXPORT-IMPORT BK 12/17MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA XS0985289114 WORLD BK 13/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1065190644 LAND NRW MTN-LSA 14/17RB BD02 BON BRL N

CA QS8 XFRA US74729T1016 QC HOLDINGS INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N