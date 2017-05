The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA060505DE15 BANK AMERI. 07/17 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A0SLF95 WESTDT.IMMOB.BK.PF 08/17 BD00 BON EUR N

CA BHHB XFRA DE000BHY1216 BERLIN HYP AG PFE169 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T6K6 DZ BANK IS.A620 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0LB0 LB.HESS.-THR. INFL. 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SYD9 LBBW IHS FLOATER 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6AV4 DEKABANK DGZ IHS.823 STZ BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB6AW2 DEKABANK DGZ IHS.824 ZFL BD00 BON EUR N

CA XFRA US00254ELM20 SWED.EXP.CRED. 12/17 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA AT0000A0V6W0 ERSTE GP BNK AG 12-17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19TM1 DT.BANK MTH 17/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1GC8 NORDLB 2 PHASENBOND 22/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA US25152RWZ27 DT.BK.LOND.NTS.14/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US298785EG74 EIB EUR.INV.BK 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0787641124 OP YRITYSPANK.12/17FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0922298152 WORLD BK 13/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS0935794882 EIB EUR.INV.BK 13/17 FLR BD01 BON SEK N

CA XFRA XS1062607889 SWED.EXP. CRED. 14/17 MTN BD01 BON BRL N

CA ZYCA XFRA US25152RWY51 DT.BK.LOND.NTS.14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US25468PCZ71 DISNEY (WALT)CO. 14/17MTN BD02 BON USD N

CA SW5C XFRA US845467AJ86 SOUTHWESTERN EN.15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0300190831 JPMORGAN CHASE 07/17 MTN BD02 BON GBP N

CA HSFD XFRA XS0302868475 HSBC FINANCE 07/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0430665108 LAFARGE 09/17 MTN BD02 BON GBP N