The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0244614 CATERPILLAR FINL. 2020 BD00 BON AUD N

CA BESX XFRA BE0000344532 BELGIQUE 17/37 84 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KRZ2 DEKA TILG ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KTR5 DEKA FESTZINS ANL 17/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KYZ8 DEKA STUFENZINS ANL 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0DT0 EFSF 17/33 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013258936 CR.MUT.ARKEA 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013259116 SEB S.A. 17/24 BD01 BON EUR N

CA 2SG5 XFRA FR0013259413 SOC.GEN.SFH 17-25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA NZADBDT007C4 ASIAN DEV. BK 2024 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA PTBCPIOM0057 BCO COM. PORT. 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA USN30707AC23 ENEL FIN.INTL 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USN30707AD06 ENEL FIN.INTL 17/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USN30707AE88 ENEL FIN.INTL 17/47 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US00507VAL36 ACTIVISION BLIZZ. 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA US00507VAM19 ACTIVISION BLIZZ. 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA US075887BQ17 BECTON,DICKINS. 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US075887BR99 BECTON,DICKINS. 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA US075887BT55 BECTON,DICKINS. 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA US075887BU29 BECTON,DICKINS. 2022 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US075887BV02 BECTON,DICKINS. 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA US075887BW84 BECTON,DICKINS. 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA US075887BX67 BECTON,DICKINS. 2047 BD02 BON USD N

CA XFRA US136385AW17 CANADIAN NAT.RES. 17/23 BD02 BON USD N