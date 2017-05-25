FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01
MABB XFRA GB00B1FP6H53 MITCHELLS+BUT. LS-,085416
IC8 XFRA DE000A0HNF96 INCITY IMMOBILIEN O.N.
O5D XFRA CA3019211026 OREX EXPLORATION INC.
GJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10
HDJ XFRA AU000000HGG2 HENDERSON GROUP PLC CDIS
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01
MABB XFRA GB00B1FP6H53 MITCHELLS+BUT. LS-,085416
IC8 XFRA DE000A0HNF96 INCITY IMMOBILIEN O.N.
O5D XFRA CA3019211026 OREX EXPLORATION INC.
GJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10
HDJ XFRA AU000000HGG2 HENDERSON GROUP PLC CDIS