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INCITY IMMOBILIEN AG1,053-8,36 %
MITCHELLS & BUTLERS PLC2,811+0,57 %
OREX EXPLORATION INC0,0310,00 %
VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED0,542+9,27 %