FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt geschlossen.

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet vor dem langen Wochenende zum Feiertag Memorial Day nur eine verkürzte Sitzung statt.

MONTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegend des Feiertags Memorial Day. In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Spring Bank Holiday geschlossen. In Schanghai findet wegen des Drachenbootfests kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Auf der Hauptversammlung der Grammer AG sind die Anträge der Investorenfamilie Hastor abgelehnt worden. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Aktionäre stattdessen den Kurs des Managements mit deutlicher Mehrheit unterstützt. Bei Grammer tobt seit geraumer Zeit ein Machtkampf. Der Konzern versucht sich, gegen den Industriellenclan Hastor zur Wehr zu setzen, der über zwei Gesellschaften mit rund 20 Prozent an Grammer beteiligt ist. Die Familie will bei Grammer durchregieren und auch den Chef ablösen. Aufsichtsratsposten sollen mit Vertrauten besetzt werden. Die Linie des Grammer-Managements wird vom chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng unterstützt, der seine Anteile zuletzt auf gut 15 Prozent aufstockte. Grammer hatte sich Anfang des Jahres mit dem langjährigen Partner gegen den Hastor-Einfluss verbündet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

Bilfinger 1,00 EUR Indus 1,35 EUR Grammer 1,30 EUR QSC 0,03 EUR Doccheck 0,40 EUR Edel 0,10 EUR Init Innovation 0,22 EUR Leifheit 2,90 EUR Lloyd Fonds 0,16 EUR MAN St. 3,07 EUR MAN Vz. 3,07 EUR Oldenb. Landesb. 0,35 EUR Orbis 0,12 EUR SQS 0,15 EUR Stinag Stuttgart 0,75 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,8% gg Vq/+3,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,8% gg Vq/+3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj - GB 10:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+1,9% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 237.000 zuvor: 232.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 12 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.409,40 0,31% Nikkei-225 19.828,35 0,43% Schanghai-Comp. 3.090,57 0,84% DAX 12.642,87 -0,13% DAX-Future 12.636,50 -0,24% XDAX 12.640,37 -0,24% MDAX 25.080,76 +0,25% TecDAX 2.256,09 +0,87% EuroStoxx50 3.586,62 -0,23% Stoxx50 3.237,51 +0,01% Dow-Jones 21.012,42 +0,36% S&P-500-Index 2.404,39 +0,25% Nasdaq-Comp. 6.163,02 +0,40% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,02 +30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden am Donnerstag zur Eröffnung etwas höher erwartet. Positive Vorgaben kommen aus Asien und den USA. Das Protokoll der US-Notenbank, das am Vorabend veröffentlicht wurde, bestätigte die US-Notenbank auf ihrem Zinserhöhungspfad. Dabei wurden im US-Handel die sogenannten Minutes als "taubenhafter" als erwartet interpretiert.

Rückblick: Knapp behauptet - Die Herabstufung der Bonität Chinas durch die Ratingagentur Moody's führte zu leichtem Abgabedruck bei einem insgesamt ruhigen Handel. Der Automobilsektor gab um 0,6 Prozent nach. Fiat Chrysler reagierten mit einem Minus von 0,6 Prozent eher moderat darauf, dass das Unternehmen sich wegen der Manipulation von Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen in den USA vor Gericht verantworten muss. Daimler verloren 1,6 Prozent, belastet von Durchsuchungen ebenfalls im Zusammenhang mit der Dieselthematik. Glencore zeigten sich kaum verändert, nachdem das Unternehmen betsätigt hatte, am US-Getreidehändler Bunge interessiert zu sein. Enttäuschende Quartalszahlen drückten Kingfisher um 7,0 Prozent ins Minus.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Linde gewannen gegen den Trend 2,8 Prozent. Der Gaskonzern und der US-Wettbewerber Praxair hatten mitgeteilt, sich grundsätzlich auf einen Zusammenschluss geeinigt zu haben. Vonovia profitierten mit einem Plus von 1,2 Prozent von gut aufgenommenen Quartalszahlen und einer Erhöhung der Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im TecDAX zogen Biotechwerte an. Medigene gewannen 9,4 Prozent, gestützt von einem deutlich erhöhten Kursziel. Für Morphosys ging es um 4,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass der Lizenznehmer Janssen Research & Development ein beschleunigtes Verfahren für den laufenden US-Zulassungsantrag des Hoffnungsträgers Guselkumab beantragt hat.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) unverändert bei 12.640 Punkten

Grammer rückten nach Aussagen eines Händlers von Lang & Schwarz um 5,5 Prozent vor. Auf der Hauptversammlung des Zulieferers war die Attacke des Industriellenclans Hastor abgewehrt worden. Für SKW ging es um 0,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen äußerte sich nach einem guten Quartal optmistisch für das Gesamtjahr.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Den fünften Tag in Folge ging es aufwärts. Der S&P-500 erreichte auf Schlussbasis einen neuen Rekordstand. Im Blick stand das Protokoll der US-Notenbank der Sitzung Anfang Mai. Im Anschluss an dessen Veröffentlichung legten die Aktienkurse zu. Auch die Bewegungen am Devisen- und Anleihemarkt sprachen für eine taubenhafte Lesart durch die Teilnehmer. Manche Teilnehmer hätten einen entschiedeneren Ton Richtung Straffung erwartet, hieß es. Schwächster Wert im Dow waren General Electric. CEO Jeff Immelt hatte sich auf einer Investorenkonferenz vorsichtig zur Zukunft geäußert. Für das Papier ging es 1,6 Prozent nach unten. Bunge erholten sich nach Gewinnmitnahmen im Startgeschäft wieder, der Kurs stieg um 1 Prozent. Spekulationen auf ein Übernahmegebot hatten die Aktie bereits am Dienstag um über 16 Prozent nach oben getrieben. Inzwischen hatte sich bestätigt, dass Glencore an Bunge interessiert ist. Für Intuit ging es nach höheren Jahreszielen um 6,7 Prozent nach oben. Mit Enttäuschung wurden dagegen die Zahlen von Tiffany aufgenommen. Die Aktie fiel um 8,7 Prozent. Lowe's gaben mit einer gesenkten Prognose um 3 Prozent nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1236 +0,2% 1,1214 1,1182 EUR/JPY 125,46 +0,3% 125,12 125,23 EUR/CHF 1,0928 +0,1% 1,0922 1,0917 GBP/EUR 1,1556 -0,0% 1,1564 1,1576 USD/JPY 111,66 +0,1% 111,57 111,99 GBP/USD 1,2984 +0,1% 1,2968 1,2945

Der Dollar gab im Gefolge des Fed-Protokolls nach, der Euro eroberte die 1,12er Marke zurück, auch der Yen legte zu. Für den Greenback seien die Währungshüter nicht entschieden genug gewesen, was das Anziehen der Zinsschraube anbelangt, hieß es. Am Devisenmarkt habe es in dieser Hinsicht hohe Erwartungen gegeben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,74 51,36 +0,7% 0,38 -8,8% Brent/ICE 54,40 53,96 +0,8% 0,44 -7,2%

Zurückhaltung prägte das Geschehen am Ölmarkt. Die Preise gaben nach fünf freundlichen Tagen erstmals wieder nach. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI verlor 0,2 Prozent auf 51,36 Dollar. Die Rohöl-Lagerbestände der US-Regierung waren zwar deutlich gesunken, doch sorgte dies nur vorübergehend für einen Aufwärtsimpuls. Übergeordnet hätten sich die Blicke auf den Donnerstag gerichtet, hieß es. Dann werden Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder über eine Verlängerung der im November vereinbarten Förderdrosselung entscheiden. Vertreter der betreffenden Staaten hatten zuletzt aber schon Zustimmung zu dieser Maßnahme signalisiert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,64 1.258,20 +0,0% +0,44 +9,3% Silber (Spot) 17,22 17,23 -0,1% -0,01 +8,1% Platin (Spot) 949,24 949,50 -0,0% -0,26 +5,1% Kupfer-Future 2,58 2,58 -0,0% -0,00 +2,6%

Gold-Anleger wurden von den Aussagen im Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai ermutigt. Das Signal für eine Juni-Zinserhöhung wurde nicht so eindeutig gesetzt wie von einigen Teilnehmern erwartet. Dies gab Gold einen kleinen Schub, denn das zinslos gehaltene Edelmetall verliert an Attraktivität, wenn am ebenfalls als sicher geltenden US-Anleihemarkt höhere Renditen zu erzielen sind. Der Preis für die Feinunze kletterte um 0,5 Prozent auf 1.258 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

