Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Continental 0% auf 201,15, davor 8 Tage im Minus (-3,83% Verlust von 209,15 auf 201,15), Fresenius +0,42% auf 76,13, davor 7 Tage im Minus (-4,63% Verlust von 79,49 auf 75,81), Flughafen Wien +0,64% auf 33,05, davor 6 Tage im Minus (-7,01% Verlust von 35,31 auf 32,84), Uniqa -3,41% auf 8,017, davor 5 Tage im Plus (3,8% Zuwachs von 8 auf 8,3), Stratasys +1,91% auf 25,381, davor 5 Tage im Minus (-8,94% Verlust von 27,35 auf 24,91), JinkoSolar -0,57% auf 19,3, davor 4 Tage im Plus (14,31% Zuwachs von 16,98 auf 19,41), Berkshire Hathaway -0,33% auf 164,93, davor 4 Tage im Plus (2,62% Zuwachs von 161,26 auf 165,48), Netflix -0,13% auf 157,75, davor 4 Tage im Plus (3,1% Zuwachs von 153,2 auf 157,95), General Motors Company -0,06% auf 33,2, davor 4 Tage im...

Den vollständigen Artikel lesen ...