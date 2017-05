In einem sozialtherapeutischen Wohnheim in Wuppertal-Elberfeld sind am Mittwochabend drei tote Männer aufgefunden worden. Man sei zuvor über eine Gewalttat in dem Gebäude informiert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zwei der Männer wurden beim Eintreffen der Beamten aufgefunden. Da nicht auszuschließen war, dass sich der oder die Täter noch in dem Gebäude aufhielten, forderten die Beamten Spezialeinsatzkräfte an. Diese fanden bei der Durchsuchung des Objektes die dritte Leiche. Zwei Tatverdächtige konnten in dem Gebäude festgenommen werden.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet.