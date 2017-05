Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt (pts001/25.05.2017/08:00) - Die Daimler AG ist nach zwei Rekordjahren zum bedeutendsten Luxusauto Hersteller aufgestiegen und hat damit erstmals seit zehn Jahren BMW im Luxussegment überholt. Durch die Einführung neuer Modelle dieses Jahr sollte operativ ein weiteres Rekordergebnis eingefahren werden. Doch nun schockierte das Unternehmen die Anleger mit der News dass Durchsuchungen an elf deutschen Standorten stattgefunden haben. Die Behörden suchen nach Beweisen für eine Abgasmanipulation. Zudem ist Daimler ins Visier der US Umweltbehörde EPA geraten. Es drohen schlimmstenfalls Strafzahlungen in Milliardenhöhe sowie noch nicht quantifizierbare Kosten durch Rückrufaktionen und Imageschäden. Die Daimler AG ist ein traditionsreicher PKW und Nutzfahrzeughersteller aus Stuttgart. Neben der Hauptmarke Mercedes Benz vereint der Konzern in der PKW Sparte auch die Marken Smart und AMG. Im Bereich LKW tritt das Unternehmen im Ausland und auch unter den Marken Freightliner, Mitsubishi Fuso und BhartaBenz auf. Daimler liefert sich seit Jahren einen Wettstreit mit Audi und BMW im Automobil Luxussegment. Nachdem Daimler 2015 sowie 2016 Rekordjahre hingelegt hat konnte der Konzern bezogen auf die Kernmarken erstmals seit zehn Jahren BMW im weltweiten Absatz von Luxusautos überholen. Im letzten Jahr konnte der Absatz mit über drei Millionen verkauften Fahrzeugen um über fünf Prozent gesteigert werden wodurch sich der Konzernumsatz auf 153,3 Milliarden Euro erhöhte. Das operative Ergebnis stieg leicht an und die Dividendenzahlung von 3,25 Euro je Aktie wurde beibehalten. 2017 will das Unternehmen sowohl bei Absatz, Umsatz und EBIT weiter wachsen. Dies sollte kein Problem sein, da ein Rückruf für defekte Airbags Rückstellungen in Höhe von 740 Millionen Euro verursachte und in der PKW Sparte die neue E-Klasse, weitere Cabrios, sowie der X-Klasse Pickup eingeführt werden. Gestern schockte jedoch eine ganz andere Nachricht die Aktionäre. Die Autobauer bekamen unverhofften und sehr unangenehmen Besuch. Ein Großaufgebot von etwa 250 Beamten der Polizei durchsuchte elf Daimler Standorte und suchte Beweise für eine Manipulation von Diesel Abgasen. Es gibt den Verdacht auf Betrug und verbotene Werbung und es wird bereits gegen bekannte wie unbekannte Täter ermittelt. Bereits vor einem Jahr stellten niederländische Behörden bei Tests eines Mercedes 220 Cdi erhöhte Stickstoff Messwerte fest, welche deutlich über dem erlaubten Grenzwert lagen. Mercedes gab damals an, in bestimmten Temperaturbereichen würde die Abgasnachregelung heruntergefahren um den Motor zu schonen, was nach der EU Gesetzgebung erlaubt sei. Daimler bot den betroffenen 250.000 Besitzern dieses Fahrzeugs einen freiwilligen Rückruf an. Ob dies hilft sei dahin zu stellen. Die Uhren in den USA ticken anders. Bei Fiat wurde im Januar durch die US Umweltbehörde EPA Verstöße bemängelt. Obwohl Fiat nichts illegales getan hat und umgehend versuchte durch Softwareupdates und freiwillige Rückrufprogramme die Sache aus der Welt zu schaffen folgte kürzlich eine Zivilklage der US Regierung mit einem möglichen Bußgeld von 4,6 Milliarden US Dollar. Wir waren bisher sehr bullish für die Daimler Aktie eingestellt. Jedoch könnten jederzeit weitere negative Nachrichten bezüglich einer Klage aus den USA den Kurs belasten. Anleger sollten vor einem Neueinstieg erst einmal abwarten. Obwohl das operative Geschäft von Daimler auch in 2017 sehr positiv laufen wird bestehen nun erhebliche rechtliche Unsicherheiten. Daimler selbst geht von keinen Verstößen in Europa aus, hält sich aber zum Thema USA sehr bedeckt und es gibt von Konzernseite keine offiziellen Aussagen. Daimler hatte sich vor Jahren in den USA Strafen wegen Bestechung eingehandelt und darauf Lehren im Umgang mit der amerikanischen Justiz gezogen. Auch wenn Daimler nun vollumfänglich kooperiert und freiwillig Autos zurückrufen wird besteht das Risiko von erheblichen Strafzahlungen. Webseite des Unternehmens: http://www.daimler.de/ Ein weiteres Unternehmen mit der Aussicht auf mehrere hundert Prozent Kursgewinn ist ROK Stars aus Großbritannien. ROK Stars (WKN: A1H7NB) ist ein vom US Milliardär John Paul DeJoria gegründeter Konzern der zu einem weltweit aktiven Getränke- und Wellnessproduktehersteller entwickelt wird. Durch die Übernahme der deutschen Aktienbrauerei Kaufbeuren sowie die gemeinsam mit dem Sohn von Humphrey Bogart entwickelten Marken Bogart's Gin, Vodka, Rum und Whiskey sowie der jüngst eingeführten Marke Graffiti Wine besitzt ROK Stars hervorragende Produktlinien, welche ständig erweitert werden. Zugekauft wurde ebenfalls das Unternehmen Marula Oil über das ROK Stars eine neue Hautpflegeserie anbietet. Ebenfalls in den Startlöchern befindet sich das Koch- und Wasseraufbereitungssystem Pure ROK, welches die globale Trinkwasserkrise in Entwicklungsländern beseitigen kann. Das weltweite Distributionsnetz von ROK Stars wird permanent erweitert. Das Unternehmen überzeugt durch einen anhaltenden, positiven Newsflow und eine massive Unterbewertung. ROK Stars ist auf dem Weg ein globaler Getränke- und Wellnesproduktehersteller zu werden. John Paul DeJoria ist der Gründer und CEO der Haarpflegeserie John Paul Mitchell Systems sowie von Patron Tequila. Patron ist die weltweit führende Tequila Marke welche derzeit mit etwa vier Milliarden US Dollar bewertet wird. DeJoria ist 2016 auf der Forbes Liste der reichsten Menschen der Welt mit einem Privatvermögen von mehreren Milliarden US Dollar an Nummer 595 gelistet. Diese Erfolgsstories will er nun mit ROK Stars wiederholen und setzt dabei einerseits auf die Internationalisierung bestehender, als auch auf die Entwicklung und Vermarktung von neuen Produkten. Im Jahr 2013 wurde die traditionsreiche Aktienbrauerei Kaufbeuren von ROK Stars übernommen. Das Bier, welches regelmäßig durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft und das Beverage Testing Institute in den USA mit Goldmedaillen ausgezeichnet wurde sowie die European Beer Star Gold Awards erhielt, wird nun international auch in Frankreich, Italien und Spanien angeboten. Große Erwartungen bestehen an die Expansion in die USA sowie die asiatischen Wachstumsmärkte China, Singapur, Malaysia sowie Australien. ROK Stars plant eine weitere bayrische Brauerei zu übernehmen um die notwendige Kapazität für die weltweite Exportstrategie gewährleisten zu können. Im Mai wurde bekannt gegeben, dass der Absatz von ABK Bier in China deutlich über Plan liegt. In einer Partnerschaft mit Stephan Bogart, dem Sohn des weltberühmten Schauspielers Humphrey Bogart wurden zunächst die Marken Bogart's Real English Gin und Bogart's Vodka entwickelt. Im Januar wurde das Bogart ' s Segment um hellen Rum sowie Whisky erweitert. Nachdem einige Märkte in Europa erschlossen wurden bestehen auch Distributionsabkommen um die Produkte ebenfalls in den USA und Japan zu vertreiben. Um die internationale Nachfrage nach der Bogart's Produktlinie zu befriedigen hat ROK Stars eine Destillerie in Kalifornien, USA übernommen. Im März wurde die Destillerie erweitert und dadurch die Produktionskapazität verzehnfacht. Eine weitere Serie ist Graffiti Wine, welcher überregional gewonnen wird und in den USA Ende letzten Jahres und in UK sowie Europa Anfang 2017 gelaunched wurde. Die gesamte Getränkesparte hat seit Kurzem einen Vertrag mit dem nationalen Verband der mexikanischen Gastronomie- und Lebensmittelindustrie um auch auf diesem Markt Fuß zu fassen. Bereits jetzt befindet sich mit Bandero Tequila ein Vertreter des mexikanischen Nationalalkohols im Portfolio von ROK Stars. Um den Absatz der Getränkesparte weiter zu steigern ist ROK Stars regelmäßig auf Branchenmessen vertreten. Alleine im Mai präsentiert sich das Unternehmen auf der SIAL Food & Beverage Messe in Shanghai sowie beim United States Trade Tasting Event in New York. Als weitere Sparte besitzt ROK Stars das US Hautpflegeunternehmen Marula Oil. Das Fruchtsamenöl wird in Afrika per Hand gewonnen und enthält einen sehr hohen Anteil Ölsäuren aber auch jede Menge Vitamin C. Eine regelmäßige Anwendung auf der Haut kann nachweislich die Kollagenbildung der Haut beschleunigen und durch die vorhandenen Antioxidantien einen Anti-Aging Effekt hervorrufen. Zudem hat Marula Öl entzündungshemmende Bestandteile und eignet sich hervorragend zur Anwendung gegen Akne. Die Übernahme des US Unternehmens bot die Grundlage für eine aus vielen Produkten bestehende Hautpflegeserie welche nun unter dem Namen Marula by John Paul Selects in Europa und den USA vertrieben wird. Als weiteres Produkt entwickelt ROK Stars das revolutionäre, solarbetriebene Wasseraufbereitungs- und Kochsystem Pure ROK. Dieses erhitzt in weniger als zwei Stunden das Wasser auf eine Temperatur die sämtliche Bakterien abtötet. In Kombination mit Kochutensilien aus Edelstahl, welche im System integriert sind, ermöglicht Pure ROK Essen zu kochen ohne auf Elektrizität, Holz, Kohle, Gas oder Benzin zurück greifen zu müssen. Derzeit sterben jeden Tag 6000 Menschen in Entwicklungsländern aufgrund von Krankheiten, welche von verunreinigtem Wasser hervorgerufen werden, was mit dem Pure ROK System in Zukunft vermieden werden kann. Trotz der bereits geschaffenen Grundlage für den geschäftlichen Erfolg, den erfahrenen und erfolgreichen Unternehmenslenkern und dem Aufstieg des Unternehmens ROK Stars hat kaum jemand die Aktie auf dem Radar. Dieses

