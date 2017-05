Neuseelands erste Rakete ist ins All gestartet: Mit einem eigenen Raumfahrtprogramm will das Land eine Marktnische besetzen und neue Jobs schaffen. Die leichte Einwegrakete "Electron" soll zum Erfolgsmodell werden.

Das private Raumfahrtunternehmen Rocket Lab hat erstmals von Neuseeland aus eine Rakete ins All geschossen. "Ins All geschafft. Team begeistert. Es kommt noch mehr", hieß es in einem Tweet am Donnerstagnachmittag (Ortszeit).

Das von dem Neuseeländer Peter Beck gegründete und in Kalifornien ansässige Raumfahrtunternehmen hatte vergangene Woche die offizielle Genehmigung erhalten, von der abgelegenen Halbinsel Mahia aus drei Teststarts durchzuführen. Daraus soll nach dem Willen von Rocket Lab ein kommerzielles Raumfahrtprogramm werden, das jede Woche eine Rakete ins All schickt.

"Bisher sind nur Supermächte ins Weltall geflogen", sagte der neuseeländische Minister für Wirtschaftsförderung, Simon Bridges. "Dass wir es tun und damit zu wenigen Ländern weltweit gehören, ist ziemlich beeindruckend."

Rocket Lab sieht einen Wachstumsmarkt im Transport von Kleinteilen, einige davon nicht viel größer als ein Smartphone, in die Erdumlaufbahn. Die Satelliten würden beispielsweise Beobachtungszwecken oder der Bereitstellung von Internetdiensten dienen. Durch den Einsatz von leichten Einwegraketen mit Motoren aus 3D-Druckern will Rocket Lab seine Kosten gering halten.

Damit unterscheidet sich die Strategie etwa von der von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen des Investors Elon Musk. Dieses setzt größere Raketen ein, um eine höhere Nutzlast transportieren zu können.

Das Projekt hat Neuseeland in Aufregung versetzt: In aller Eile verabschiedete die Regierung neue Raumfahrtgesetze und stampfte eine neue Raumfahrtbehörde mit ...

