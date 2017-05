BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 24-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 24/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3343578.991 221.4144091 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 24/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6344401.502 16.83570701 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 24/05/2017 IE00B7SD4R47 70571 EUR 16304253.07 231.0333291 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 24/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6497763.206 7.5762853 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 24/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9296097.477 263.1517148 Daily ETP



Boost ShortDAX 24/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4864262.498 7.2552853 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 24/05/2017 IE00B7Y34M31 23845 USD 10475884.32 439.332536 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 24/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20589128.41 9.3253059 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 24/05/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7038305.095 752.1967613 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 24/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 17379606.69 4.6041535 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 24/05/2017 IE00B7ZQC614 274979114 USD 227133930.6 0.8260043 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 24/05/2017 IE00B7SX5Y86 153473 USD 12346727.71 80.4488588 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 24/05/2017 IE00B8HGT870 552348 USD 12563243.75 22.7451602 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 24/05/2017 IE00B6X4BP29 20481 USD 2412311.37 117.78289 Daily ETP



Boost Copper 3x 24/05/2017 IE00B8JVMZ80 500080 USD 7746180.741 15.4898831 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 24/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2041119.268 107.4442948 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 24/05/2017 IE00B8VC8061 83220576 USD 47097519.9 0.565936 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 24/05/2017 IE00B76BRD76 535882 USD 13729922.64 25.6211678 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 24/05/2017 IE00B7XD2195 4511197 USD 18036467.1 3.9981555 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 24/05/2017 IE00B8JG1787 15215 USD 1565986.359 102.9238488 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 24/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2330024.138 41.47426377 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 24/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1994771.298 66.71475914 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 24/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 494570.7807 159.6935036 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 24/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12702275.37 54.92115846 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 24/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 676572.1612 212.357866 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 24/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 291841304 5666.821437 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 24/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 134656306.2 15841.91838 Daily ETP



Boost Palladium 24/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 894386.5865 65.8363332 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 24/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 621705.8753 83.2158848 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 24/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 516321.689 101.9793974 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 24/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 373986.0684 6.6841713 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 24/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 125742.3833 73.9661078 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 24/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 656741.9742 88.8209324 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 24/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 486708.1242 81.7035629 Daily ETP



Boost Silver 2x 24/05/2017 IE00B94QL921 7515 USD 462632.69 61.5612362 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 24/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 705861.7982 48.2211913 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 24/05/2017 IE00B873CW36 1784705 EUR 21637679 12.1239527 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 24/05/2017 IE00B8NB3063 455729 EUR 37368935.95 81.9981523 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 24/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1476106.087 115.5012588 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 24/05/2017 IE00BKS8QM96 232001 EUR 13595663.81 58.6017466 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 24/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 933552.9927 127.8839716 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 24/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 63090987.4 59.826892 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 24/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 119939.2654 146.0892392 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 24/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8734989.122 49.45135884 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 24/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1889946.161 107.9969235 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 24/05/2017 IE00BKS8QT65 125650 USD 9805657.533 78.0394551 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 24/05/2017 IE00BLS09N40 431755 EUR 17793132.81 41.2111795 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 24/05/2017 IE00BLS09P63 425516 EUR 7727632.252 18.160615 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 24/05/2017 IE00BLNMQS92 23379 EUR 3117868.744 133.3619378 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 24/05/2017 IE00BLNMQT00 41565 EUR 1488053.427 35.8006358 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 24/05/2017 IE00BVFZGC04 158540 USD 2604553.621 16.428369 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 24/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 914833.5119 103.0566083 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 24/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1376314.921 29.6715516 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 24/05/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 945385.1006 73.8005543 Short Daily ETP



Boost Brent 24/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 6118122.061 17.7022336 Oil ETC



Boost Gold 24/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2858579.624 25.7836312 ETC



Boost Natural Gas 24/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1351196.591 27.3156631 ETC



Boost BTP 10Y 5x 24/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3808543.511 58.0128486 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 24/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3241798.594 54.3233225 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 24/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1498692.086 77.8379602 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 24/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 137691.3368 89.8182236 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 24/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3957679.539 80.0145473 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 24/05/2017 IE00BYTYHS72 292299 USD 8795252.415 30.0899162 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 24/05/2017 IE00BYTYHR65 50057 USD 1624738.042 32.457759 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 24/05/2017 IE00BYTYHN28 10500 USD 1851399.538 176.3237655 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 24/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 413498.789 37.590799 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 24/05/2017 IE00BYTYHQ58 7528022 USD 6150110.168 0.8169623 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 24/05/2017 IE00BYMB4Q22 128500 EUR 19072033.44 148.4204937 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R23



Copyright RTT News/dpa-AFX