Bad Marienberg - Die Europäische Kommission hat am Mittwoch eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob die slowakischen Pläne, 125 Mio. Euro für die Investition in ein Jaguar Land Rover-Werk in Nitra (Slowakei) bereitzustellen, den EU-Vorschriften über Regionalbeihilfen entsprechen.

