Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im April den geopolitischen Schwierigkeiten in Asien und der Türkei getrotzt und leichte Zugewinne erzielt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept: Dividenden A (ISIN LU1073949312/ WKN A1148D).Der MSCI World Index habe sich in lokaler Währung um 1,0 Prozent verbessert. In den USA seien die Börsen vor allem von der positiven Berichtssaison unterstützt worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial Average sei um 1,3 Prozent gestiegen, der marktbreite S&P 500 habe sich um 0,9 Prozent verbessert. Auch die Aktienmärkte in Europa hätten hinzugewonnen (EURO STOXX 50: +1,7 Prozent). Die Börsen hätten mit Erleichterung auf das Ergebnis des ersten Wahlgangs in Frankreich reagiert, zudem habe die anhaltend lockere Geldpolitik für Unterstützung gesorgt. Auch die Börsen in Japan und in den Schwellenländern hätten Kursgewinne verbucht.

