FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Donnerstag fester in den Handel gestartet. Damit folgt er den Börsen in den USA und Asien auf dem Weg nach oben. Kurse über dem Widerstandsbereich zwischen 12.711 und 12.723 Punkten hellen das Chartbild auf und lassen laut Charttechnikern den Test der 12.800er Marke in den kommenden Handelstagen erwarten.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt gegen 8.40 Uhr um 54,5 auf 12.691 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.709 und das Tagestief bei 12.665 Punkten. Umgesetzt wurden 3.280 Kontrakte.

May 25, 2017 02:41 ET (06:41 GMT)

