DAX - Feierlaune am Feiertag? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Seit rund einer Woche erholt sich der DAX von einem scharfen Kursrutsch und hat, je länger diese Erholung unterhalb der Hürde bei 12.701 Punkten andauert, die Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Selbst ein neues Allzeithoch ist möglich und die vorbörsliche Stärke des Index untermauert die Ambitionen der Käuferseite. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.05 Uhr): Sollte es den Bullen jetzt gelingen, den Index nachhaltig über die 12.701 Punkte-Marke anzutreiben, wäre der Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie am Dienstag bestätigt und ein kleines Kaufsignal aktiv. In der Folge dürfte der...

Den vollständigen Artikel lesen ...