Stahl, Stahl, Stahl - die ganze Wand gegenüber seinem Konferenzraum im Department of Commerce in Washington hat US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross mit Fotos von Stahlschmelzen, Stahlwalzen und Stahlarbeitern zuhängen lassen. Die zum größten Teil bereits vergilbten Bilder zeigen die Stahlproduktion der amerikanischen Firma Bethlehem Steel - eine Ikone der amerikanischen Stahlindustrie, die Ross einst kaufte, als sie Bankrott gegangen war. Jeder Besucher, der sich mit ihm und seinen Mitarbeitern trifft, muss an der Wand vorbei. Auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), als sie am Mittwoch zum Gespräch mit Ross eintrifft, der Höhepunkt ihrer siebentägigen USA-Reise.

Der Handelsminister in der Regierung von US-Präsident Donald Trump hat es sich zur Aufgabe gemacht, der darbenden amerikanischen Stahlindustrie zu neuem Glanz zu verhelfen. Derzeit prüft er im Auftrag von Trump, ob billiger Stahl aus dem Ausland die nationale Sicherheit der USA gefährdet. Das könnte eine Grundlage für Handelsbarrieren sein, von denen die amerikanische Industrie profitieren, die ausländische Unternehmen, also auch deutsche Firmen, aber benachteiligen würden.

Wegen diesen und weiteren protektionistischen Tendenzen der Trump-Administration war Zypries am Dienstag nach Washington gereist. Am Mittwoch war der dritte und wichtigste Tag ihrer großen Reise durch die USA. Kurz vor dem Termin mit Ross hatte sie sich mit dem neuen US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer getroffen, am Dienstag hatte sie lange mit Paul Ryan, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, konferiert.

Jetzt steht Zypries gemeinsam mit ihrem Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig in dem Raum mit den Stahlfotos. Ross lässt seine Besucher aus Deutschland warten. Um kurz nach 16 Uhr kommt er, freundlich lächelnd. Nach einer kurzen Begrüßung ruft er: "Sie haben die gleiche Anstecknadel" und berührt Zypries am Revers. Ross trägt so wie sie einen Pin mit der deutschen und US-amerikanischen Flagge - ein Symbol der Freundschaft zwischen den beiden Ländern. ...

