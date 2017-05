Kaplan (Fed) betont Notwendigkeit weiterer US-Zinserhöhungen

Der Präsident der US-Notenbankfiliale von Dallas, Robert Kaplan, hat die Notwendigkeit weiterer US-Zinserhöhungen betont. Er sagte am Mittwoch bei einer Frage-und-Antwort-Runde während eines Abendessens des C.D. Howe Institutes in Toronto, er glaube, dass es zwei weitere zusätzliche Zinserhöhungen im Jahr 2017 geben sollte. Und selbst dann wäre die Geldpolitik noch akkommodierend. Die Vereinigten Staaten seien "verdammt nah" dran an der Vollbeschäftigung und es gebe in der Wirtschaft fast keine Durchhänger mehr.

US-Handelsminister nährt Hoffnung auf Neustart von TTIP

Die US-Regierung steht einem Neubeginn der Verhandlungen über das umstrittene transatlantische Freihandelsabkommen TTIP offen gegenüber. "Es gibt einen Grund, warum wir uns von TPP (pazifisches Abkommen) und nicht von TTIP zurückgezogen haben", sagte Handelsminister Wilbur Ross nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington.

Tschechischer Präsident ernennt neuen Finanzminister

Der tschechische Präsident Milos Zeman hat einen neuen Finanzminister ernannt, um die seit fünf Monaten währende Regierungskrise zu beenden. Zeman berief am Mittwoch den bisherigen Finanzminister Andrej Babis von seinem Posten ab und ernannte den Abgeordneten Ivan Pilny als seinen Nachfolger. Gegen den Milliardär Babis besteht der Verdacht der Steuerhinterziehung.

Auslandsnachfrage treibt Autoproduktion in Großbritannien

Die Autoproduktion in Großbritannien ist im April zwar wegen der späten Osterferien um 18 Prozent gesunken, liegt aber für den Zeitraum von Januar bis April auf dem höchsten Stand seit 2000. Der Verband der britischen Kraftfahrzeughersteller und -händler erklärte, die Auslandsnachfrage treibe die Fertigung an. Dadurch werde auch der Rückgang auf dem Inlandsmarkt ausgeglichen. Im April produzierte die britische Automobilindustrie 122.116 Fahrzeuge nach 149.324 Autos vor einem Jahr. Davon waren 22.762 Autos für britische Kunden vorgesehen, ein Rückgang um 18 Prozent zum April 2016. In den ersten vier Monaten wurden 593.796 Autos gebaut nach 587.714 Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum.

Libysche Polizei: Bruder des Attentäters von Manchester wusste von Plänen

Der in Libyen festgenommene Bruder des Selbstmordattentäters von Manchester wusste nach Angaben der libyschen Polizei von den Anschlagsplänen des 22-Jährigen. Hachem Abedi habe ausgesagt, dass er ebenso wie sein Bruder Abedi der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angehöre und sich während der Vorbereitungen zu dem Anschlag in Großbritannien aufgehalten habe, teilte die Polizei der libyschen Einheitsregierung am Mittwoch mit.

May 25, 2017

