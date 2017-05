In der elektrischen Antriebstechnik geht der Trend zur Einkabellösung in Form eines Hybridkabels. Die Verbindung von Motorspannung, internem Temperaturfühler und einer eventuellen mechanischen Bremse sind die klassischen Anforderungen an diese Schnittstelle. Manche Anwendungen benötigen auch die Verbindung zu einem Encoder oder Resolver. Als Lösung bietet Weidmüller auf der Leiterplattenseite (IP20) der Frequenzumrichter oder Servoregler sowie auf der Motorseite (IP6x) die Leiterplattensteckverbinder-Generation Omnimate Power Hybrid an. Diese Leiterplattensteckverbinder verbinden in einem einzigen Steckvorgang Energie- und Signalleitungen sowie den Kabelschirm der Hybridleitungen mit dem Gerät und verriegeln automatisch. Somit vereint der Hybridsteckverbinder mit Push-In-Anschlusstechnik die Themen Sicherheit, Miniaturisierung und den Schirmanschluss in einem Produkt. Der M23-Hybridsteckverbinder ist, als robuste und zuverlässige Verbindung am Motor, speziell auf die rauen Umgebungsbedingungen im Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt. Kunden können die Verbindung zwischen Leiterplatte und Motor selbst konfektionieren oder anschlussfertig ...

