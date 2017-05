Nach dem Anschlag von Manchester rücken beim Finale von "Germany's Next Topmodel" die Sicherheitsvorkehrungen in den Vordergrund. Auch die Veranstalter von Kirchentag und "Rock am Ring" bessern nach.

Vier junge Frauen stehen am Donnerstagabend im Finale der Casting-Sendung "Germany's Next Topmodel" (GNTM): Céline, Serlina, Leticia und Romina kämpfen um einen Titel, von dem sie sich die Eintrittskarte in die internationale Modelwelt erhoffen. Doch egal, welche der Schönheiten Jurychefin Heidi Klum am Ende des Abends erwählen wird, eines ist gewiss: Tausende begeisterte und kreischende Fans werden die Oberhausener Arena bevölkern, in der die reichweitenstarke Sendung für den Privatsender Pro Sieben produziert wird. Ein Großereignis, das gerade beim jüngeren Publikum gut ankommt.

Die Sicherheitsvorkehrungen in Oberhausen laufen bereits auf Hochtouren. Erst vor wenigen Tagen hat der Anschlag in Manchester, bei dem ein Attentäter am Ende eines Konzertes der US-Sängerin Ariana Grande 22 Menschen tötete und mehr als 60 weitere Menschen verletzte, die Menschen aufgerüttelt. Die Frage, die viele Menschen umtreibt, lautet: Wie sicher sind heutzutage Großveranstaltungen noch?

Die Verantwortlichen der Königs-Pilsener-Arena in Oberhausen haben deshalb ihre Sicherheitsvorkehrungen eingehend überprüft. Man sei aber zu dem Ergebnis ...

