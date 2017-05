Expertenmeinung



Wachstum in den Schwellenländern zieht an

Die Gruppe der Schwellenländer kann in diesem und im nächsten Jahr ein stetig steigendes Wirtschaftswachstum erwarten. In seiner neuen Prognose schätzt der Internationale Währungsfonds (IWF) das Plus 2017 auf 4,5 Prozent nach 4,1 Prozent im vergangenen Jahr. Für 2018 prognostiziert der Fonds eine weitere Beschleunigung auf 4,8 Prozent.

Gestützt wird die Konjunktur durch einen stärkeren Handel: Laut IWF steigern die Entwicklungs- und Schwellenländer ihre Importe dieses Jahr um 4,5 Prozent, 2016 belief sich das Plus nur auf 1,9 Prozent. Das Wachstum der Exporte beziffert der Fonds auf 3,6 Prozent nach 2,5 Prozent 2016.

