Aktie im Fokus - Daimler

Die Daimler Aktie zeigte sich zuletzt gegen den ja letztlich doch relativ stabilen DAX von ihrer schwachen Seite. Wie so oft zeigte sich die Aktie zunächst charttechnisch schwach, die entsprechenden fundamentalen Nachrichten wurden dann nachgereicht. So ließ die Staatsanwaltschaft Stuttgart Büro- und Geschäftsräume von Daimler durchsuchen, weil nun auch Daimler - wie einst schon Volkswagen - in den Verdacht geraten ist die Abgaswerte seiner Autos zu manipulieren.

Gegenüber den Jahreshochs hat die Aktie inzwischen rund 10% nachgegeben und weitere Abgaben erscheinen vor dem Hintergrund der aktuellen Nachrichtenlage wahrscheinlich. Allerdings trifft die Aktie kurzfristig auf eine starke charttechnische Unterstützungszone zwischen 60 und 65 Euro. Somit gibt es für die Aktie des deutschen Automobilkonzerns einen klaren Fahrplan: Kann die Aktie die breite Unterstützung verteidigen, wären kurzfristige Kursgewinne bis maximal 72 Euro denkbar. Bricht die Aktie hingegen diesen massiven Support auf, droht ein kurzfristiger Ausverkauf in Richtung 50 Euro und sogar darunter. Da sich gegenwärtig die Argumente pro und contra Daimler in etwa die Waage halten, würde mich eine schnelle Entscheidung allerdings wundern.

flatex-select

Long: DE000MF1GDW1 Morgan Stanley Faktor 2 DAI

Short: DE000MF1HQ27 Morgan Stanley Faktor 2 DAI

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/