Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rechnet mit einem raschen Ende des Streits um Hilfszahlungen und Schuldenerleichterungen für Griechenland. Sein Sprecher sagte am Mittwoch, es gebe "deutliche Fortschritte" in der Eurogruppe. "Wir hoffen, dass wir im Juni dann zu einer Auszahlungsentscheidung und im Juli zu einer Auszahlung kommen". Auch für die noch offenen Probleme mit dem Internationalen Währungsfonds gebe es ein Modell, sagten Insider. Formal bleibe die Beteiligung des IWF am aktuellen Hilfsprogramm unabdingbar. Über etwaige Schuldenentlastungen könnte erst nach Ende dieses Programms 2018 entschieden werden, sagte der Sprecher. Für eine Entscheidung schon jetzt benötigte Schäuble ein neues Mandat des Bundestages.

Schäuble selbst hatte am Dienstag gesagt, dass der IWF sich in den Gesprächen zuletzt "relativ schwierig" gezeigt habe. Diskutiert wird nach Angaben von Insidern über eine Lösung, bei der der IWF in Kürze seine Bereitschaft zur Beteiligung am geltenden Hilfsprogramm erklärt, aber erst am Ende des Programm, wenn der Fonds seine finale Analyse zur Tragfähigkeit seiner Schulden für Griechenland vorlegt, tatsächlich eigene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...