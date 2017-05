Fort Lee, New Jersey (ots/PRNewswire) -



Siklu (http://www.siklu.com) Inc., der globale Marktführer im Bereich Millimeterwave Wireless Lösungen hat mit dem in Germering bei München ansässigen Distributor eine Vertriebsvereinbarung getroffen. ALLNET verfügt als Value add Distributor zudem über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in den Bereichen Netzwerkplanung und Support.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/515783/Siklu_Logo.jpg )



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/515782/Allnet_Logo.jpg )



ALLNET hat ab sofort das komplette Siklu Portfolio im Programm und wird so zu einer deutlichen Steigerung der Bekanntheit in der DACH Region beitragen. Die Distributionsvereinbarung betrifft im ersten Schritt die DACH Region, soll aber mit Hilfe der ALLNET Tochtergesellschaften auf weitere europäische Länder ausgedehnt werden.



Die Vereinbarung umfasst unter anderem auch die Siklu mmWave EtherHaul Reihe, die eine Breitbandversorgung von Überwachungskameras, WI-FI-Anbindung, mobiler Backhaul-Lösungen und Anwendungen für die letzte Meile sicherstellt.



Siklu ist der Marktführer im Bereich Millimeter-Wave Richtfunk. Mit diesen schmalen Funksignalen, im praktisch ungenutzten, 60, 70/80 GHz Spektrum, bietet Siklu Lösungen für Multi-Gigabit Breitband Service sowie die Übertragung von Informationen für Sicherheits-Netzwerke. So lässt sich eine störungsfreie und sichere Kommunikationsinfrastruktur erstellen, die speziell an die Anforderungen von Providern oder mit sicherheitsrelevanter Infrastruktur angepasst ist.



"Siklu ist einer der führenden mmWave Anbieter, mit weltweit mehreren tausend Installationen," sagt Tjorben Teunissen, Director BU Network Solution bei ALLNET. "Wir freuen uns sehr, einen weltweit geschätzten Hersteller in unser Portfolio aufzunehmen und so die Leistungsfähigkeit der Siklu mmWave Richtfunklösungen unseren Kunden anbieten zu können."



"Auch Siklu freut sich auf die Partnerschaft mit einem der wichtigsten Wireless Communication Solution Anbieter," sagt Aviram Segal, EMEA Sales Director von Siklu. "Die Partnerschaft mit ALLNET ermöglicht es Siklu eine deutlich größere Zielgruppe zu erreichen und die Kunden von den Vorteilen unserer lizenzfreien Millimeter Technologie," so Aviram Segal weiter



Die Siklu EtherHaul mmW Produktfamile ist während der ANGA COM 2017 vom 30. 05 - 01.06, auch direkt am ALLNET Messetand 8 in Halle N20 zu sehen.



Über Siklu



Siklu bietet glasfaserähnliche multi-Gigabit Drahtlos-Konnektivität für urbane und ländliche Gebiete. Seine in den Millimeterwelle-Bändern angesiedelten Drahtlos-Lösungen werden von führenden Dienstleistungsanbietern und Systemintegratoren eingesetzt um Gigabit-Dienste, 5G Drahtlose Anschlussleitungen anzubieten, sowie in Safe-City und Smart-City-Projekten. Tausende von Systemen mit hoher Ausfallsicherheit (Carrier-Grade) stellen weltweit interferenzfreie Leistung bereit. Einfach auf Straßenmontagen oder auf Dächern montiert zeigen sich die kostengünstigen Funkgeräte als ideal für Netzwerke, die schnellen und einfachen Einsatz sicherer, glasfaserähnlicher und zukunftssicherer Konnektivität benötigen. www.siklu.com.



Über ALLNET



Das Hersteller- und Vertriebsunternehmen ALLNET GmbH wurde 1991 in der Nähe von München gegründet und bietet mehr als nur den Vertrieb an seine Fachhändler. Zusätzlich zu Produkten führender Hersteller im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie bietet ALLNET ein breites und vielfältiges Angebot an Produkten für Telekommunikation, Netzwerk und Sicherheit seiner eigenen Marke zum Verkauf an. Mit dem 802.lab bietet der Hersteller und Vertriebspartner sein eigenes Schulungs- und Workshop-Zentrum für aktive Unterstützung des Fachhandels. ALLNET ist eines der führenden Vertriebsunternehmen im Bereich ICT und verfügt neben dem Unternehmenshauptbüro in Deutschland über zahlreiche Niederlassungen in Europa und in Übersee.



OTS: Siklu Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126745 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126745.rss2



Pressekontakt: Catherine Berce Eclipse Media Group cberce@eclipsemediagroup.net Eran Sagi Marketingleiter, Siklu eran.s@siklu.com