FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.05.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 720 (695) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 425 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3925 (3875) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS DIAGEO TO 'NEUTRAL' (BUY) - CITIGROUP CUTS HISCOX TO 'NEUTRAL' ('BUY') - GOLDMAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 617 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 365 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 375 (315) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 946 (855) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 642 (550) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 740 (710) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 960 (940) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 475 (443) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES IG GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 175 PENCE - LIBERUM RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 397 (319) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS HASTINGS GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 340 (240) PENCE - RBC CAPITAL CUTS ACACIA MINING TO 'UNDERPERFORM' ('SP') - TP 315 (450) PENCE - RPT/EXANE BNP CUTS BT GROUP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - S&P GLOBAL RAISES MARKS & SPENCER TO 'HOLD' (STRONG SELL) - TP 410 (285) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/stb